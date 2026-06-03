Maroc-EAU: un modèle de coopération pragmatique et d’alliance stratégique au service du développement

Les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis «incarnent un modèle éminent d’alliance stratégique, nourri de racines historiques profondes tissées par feu le roi Hassan II et le Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 4 juin. Le quotidien ajoute que «ces liens se distinguent par une remarquable convergence de visions, un soutien politique réciproque, un partenariat économique diversifié et une attention partagée envers les grands enjeux internationaux. Cette harmonie se manifeste notamment à travers les échanges de visites entre les dirigeants des deux pays, chaque fois que les circonstances l’exigent».

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a reçu, mardi 2 juin à sa résidence de Rabat, le roi Mohammed VI, dans le cadre d’une visite privée qu’il effectue au Maroc. Selon un communiqué du cabinet royal, cet entretien a offert une occasion propice aux deux dirigeants pour débattre et confronter leurs analyses sur divers sujets et défis de la scène internationale, en particulier ceux touchant aux pays du Golfe et du Moyen-Orient. Cette rencontre, précise le communiqué, s’inscrit dans la continuité des liens fraternels profonds qui unissent constamment les deux chefs d’État ainsi que leurs familles respectives.

Les deux pays sont liés par un partenariat innovant et solide, scellé en décembre 2023 par le roi Mohammed VI et le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane. Ce cadre vise «à transformer leur complémentarité en une synergie qualitative et en un investissement durable, afin d’élever leurs relations économiques, commerciales, industrielles et d’investissement au niveau de leurs liens politiques et populaires», écrit Al Ahdath Al Maghribia, ajoutant qu’«appuyés sur une confiance mutuelle sans cesse cultivée, les deux parties s’emploient à concrétiser une coopération pragmatique au service du développement et des intérêts communs, selon le principe du bénéfice partagé».

Cette dynamique favorise l’émergence de modèles opérationnels et novateurs, en parfaite adéquation avec l’entente établie. L’objectif est de soutenir des projets à forte valeur ajoutée, en leur assurant un accompagnement financier via la mobilisation de fonds, des partenariats public-privé et des capitaux d’investissement. Le partenariat vise également à identifier des opportunités de coopération stratégique dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment en explorant des collaborations avec l’Office chérifien des phosphates (OCP) dans le secteur des engrais. Il prévoit en outre le développement de projets communs dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier, en particulier le long du littoral méditerranéen ainsi que dans les régions de Dakhla et Tarfaya, sans oublier la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz.

Sur le plan politique, «le Maroc accorde une importance capitale à la sécurité et à la stabilité de ses frères du Golfe», écrit Al Ahdath Al Maghribia. C’est ainsi que, lors du dernier conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, le Maroc a «fermement dénoncé les agressions iraniennes contre les pays du Golfe», indique le quotidien, rappelant que le roi Mohammed VI avait alors eu un entretien téléphonique avec le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, au cours duquel il avait exprimé la pleine solidarité du Maroc avec les Émirats arabes unis.