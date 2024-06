Les grandes questions régionales et le renforcement de la coopération bilatérale au menu d’un entretien entre Laftit et son homologue italien

Les deux ministres ont examiné divers dossiers bilatéraux et abordé les grandes questions régionales d’intérêt commun, en lien avec l’espace méditerranéen, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

À cette occasion, ils ont souligné l’importance de renforcer davantage la dynamique de coopération entre les deux pays, notamment aux niveaux sécuritaire et migratoire et ont convenu de consolider les canaux d’échange d’expertises pour mieux anticiper les menaces et défis communs induits par les activités des réseaux terroristes et des groupes de criminalité organisée transfrontalière.

Les discussions ont, en outre, mis en exergue le rôle positif de la communauté marocaine établie en Italie, qui constitue un vecteur de rapprochement humain et civilisationnel entre les deux pays, poursuit le communiqué. À cet égard, Laftit a remercié les autorités italiennes pour leur pleine coopération en faveur de la réussite de l’opération Marhaba menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité sous la présidence effective du roi Mohammed VI.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le ministre a rappelé la stratégie globale du Royaume qui associe une dimension anticipative et répressive contre les réseaux terroristes, ainsi qu’une coopération internationale à travers les échanges de renseignements, et une démarche préventive contre la radicalisation. Cette approche idoine met en exergue la contribution majeure du Royaume à la sécurité régionale.

Sur le plan migratoire, il a souligné la stratégie holistique et humaniste du Maroc en matière de gouvernance migratoire, qui placent le migrant au centre des actions des autorités publiques. Il a rappelé les efforts d’envergure déployés par le Royaume en matière de contrôle frontalier, de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et contre l’exploitation malsaine de la question migratoire par certains acteurs non-étatiques.

Mise en place d’un GMMP

De son côté, le ministre italien de l’Intérieur a souligné qu’il est fondamental de garder avec le Royaume du Maroc une étroite synergie en matière d’échanges d’informations pour combattre le trafic de migrants.

À cet effet, les deux ministres ont validé la mise en place d’un Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP) qui permettra d’initier des avancées qualitatives et coordonnées, mettant à profit les synergies et conciliant les logiques sectorielles autour d’une approche globale et équilibrée de la gestion migratoire.

Au terme de cette réunion, Laftit a réitéré à son homologue italien la volonté des autorités marocaines d’explorer tous les moyens pour renforcer les mécanismes de la coopération relevant des attributions de leurs départements respectifs.