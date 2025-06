Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Abdelhak Lamrini

«Nous avons appris avec une profonde affliction et une grande tristesse la nouvelle du décès de Notre fidèle serviteur feu Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume du Maroc et porte-parole du Palais Royal, que Dieu L’agrée en Sa sainte miséricorde en ces jours bénis du mois de Dou Al Hijja, et l’entoure de Sa vaste magnanimité», écrit le Souverain.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à ses proches, à ses amis, à ses admirateurs et à la communauté académique et culturelle, suite à la perte de l’un des piliers de leur famille, l’une des figures intellectuelles et culturelles et l’un des fidèles serviteurs du pays.

La meilleure consolation suite à cette perte affligeante, la volonté divine étant imparable, est la contribution intellectuelle et scientifique précieuse publiée par le défunt au cours d’un long parcours de plus de six décennies, au cours desquelles il a occupé de hautes fonctions au service de la noble mission éducative et de la documentation de l’Histoire moderne du Maroc, poursuit le Souverain.

Le regretté a ainsi enrichi la bibliothèque nationale par plusieurs œuvres et publications pertinentes et singulières, qui resteront à jamais un témoignage vivant de son éminence intellectuelle, de sa passion pour le savoir, de son abnégation au service de sa patrie, ainsi que de son attachement sincère et indéfectible aux constantes et sacralités de la nation et au glorieux Trône alaouite, souligne le Roi.

«Tout en partageant votre peine en cette épreuve pénible, Nous vous assurons de Notre Haute bienveillance et constante sollicitude», affirme le Souverain, implorant le Tout-Puissant «de vous accorder patience et réconfort, d’accueillir le défunt en Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les efforts louables au service de Notre Majesté, pour ses nobles qualités humaines et ses actions généreuses conformément à la parole divine: Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien».

«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons», véridique est la Parole de Dieu.