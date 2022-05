Législatives: aucun candidat LREM n’a encore été investi dans la 9e circonscription des Français de l’étranger

Le palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale.

Alors que la République en marche a déjà officialisé plus de 450 investitures en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, le suspense reste entier sur le nom du candidat du parti présidentiel dans la 9e circonscription des Français établis hors de France. Celle-ci regroupe 16 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, dont le Maroc.

Sur les 11 circonscriptions réservées aux Français de l’étranger (établis hors de France), le parti présidentiel, La République en marche (LREM), renommé Renaissance, n’a pas encore scellé le sort de deux circonscriptions (2e et 9e). Plusieurs noms se disputent l’investiture du parti d’Emmanuel Macron et ses alliés de la majorité présidentielle (MoDem, Horizons, Agir, Territoires de Progrès...) dans la 9e circonscription des Français de l’étranger. Celle-ci regroupe 16 pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, dont le Maroc qui joue un rôle décisif avec plus de 38.000 Français inscrits sur les listes électorales. Rencontre avec Ahmed Eddarraz, candidat à la 9e circonscription des Français de l’étranger Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la plupart des candidats à l’investiture LREM ont choisi le Maroc pour entamer leur campagne électorale. C’est le cas notamment de David Azoulay (natif d’Essaouira), Ahmed Eddarraz (Franco-Marocain, proche du couple Macron), Mehdi Reddad (natif de Casablanca), M’jid El Guerrab (député sortant, originaire d'Aït Ishaq) et Rachida Kaaout (militante LREM, native de Béni Mellal). Rachid Kaaout, candidate aux législatives françaises, reçue par Nabila Rmili, maire de Casablanca, le 6 mai 2022. © Copyright : DR Vendredi dernier, plusieurs médias français ont laissé entendre que la journaliste Zineb El Rhazoui allait être investie par le parti LREM dans la 9e circonscription des Français établis hors de France. Sur les réseaux sociaux, des voix se sont élevées, s’insurgeant contre la désignation de l’ex-collaboratrice du journal satirique Charlie Hebdo, connue pour sa proximité avec les figures de l’extrême droite. Neuvième circonscription: Mehdi Reddad déclare sa candidature aux législatives françaises depuis Tarfaya «Elle n’a aucune légitimité. Elle ne connaît pas la réalité. Je l’invite à aller plutôt débattre avec Marine Le Pen. Elle pourrait montrer ce qui la différencie d’elle», a déclaré, vendredi 6 mai, le candidat Ahmed Eddarraz au quotidien français Libération. La possible candidature de Zineb El Rhazoui a finalement été démentie ce lundi 9 mai par le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, invité sur le plateau de la chaîne de télévision Franceinfo. «C’est étonnant que vous puissiez dire qu’elle a été pressentie», a-t-il lancé. «J'ai vu effectivement que la presse en parlait. Mais pour avoir été au cœur du dispositif, à aucun moment sa candidature n’a été envisagée. Et elle ne l'a pas demandée sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. (...) La réalité, c’est que Zineb El Rhazoui n’est pas candidate aux élections législatives. (...) Selon mes informations, elle ne l’est pas et elle ne le sera pas», a-t-il ajouté. ? Zineb El Rhazoui investie ? ?? "C?est �tonnant que vous puissiez dire qu?elle a �t� pressentie. � aucun moment sa candidature n?a �t� envisag�e. La r�alit�, c?est que Zineb El Rhazoui n?est pas candidate. Elle ne l?est pas et ne le sera pas?, assure Christophe Castaner pic.twitter.com/IkcPHbAw2s — franceinfo (@franceinfo) May 9, 2022

Par Wadie El Mouden