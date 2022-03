© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Ahmed Eddarraz, originaire de l'Aveyron, a toujours entretenu des liens forts avec le Maghreb. Il est désormais candidat à l’investiture LREM dans la 9e circonscription des Français de l’étranger pour «porter la voix des Français installés au Maghreb et à l'Afrique de l'Ouest».

Dans sa déclaration de candidature à la 9e circonscription des Français de l’étranger, Ahmed Eddarraz, indique que «c’est un engagement sans retour». Pour lui, le député élu doit être un relais efficace des Français sur cette circonscription auprès du gouvernement.

«De Casablanca à Dakar, d’Alger à Abidjan, de Bamako à Conakry en passant par Ouagadougou ou Marrakech, nous sommes tous Français. Tous attachés à notre pays, notre histoire et nos valeurs qui font notre Nation (...) La France doit être cotée de ses ressortissants et c’est aussi le rôle d’un député installé à l’étranger», a-t-il indiqué.

Celui qui défend le bilan du président de la République française et s’engage à l’accompagner vers sa réélection ne cesse de dire qu’il est fier d’être d’origine marocaine, d’un pays qui a des liens forts avec la France. Ses parents et beaucoup de ses amis vivent ici. «J’entretiens un lien profond et viscéral avec le Maroc. Quand on est au Maroc, on n'est pas ailleurs. On a cette culture, ces souvenirs… C'est ma madeleine de Proust», a-t-il relevé.

«J'ai un lien profond avec le Maroc, mais aussi avec la France qui est mon pays qui m'a vu grandir, qui m'a élevé, qui m'a soigné, qui m'a éduqué. Je pense que je suis le seul aujourd'hui qui peut réellement apporter du sang neuf et quelque chose de concret pour mes concitoyens, puisque j'ai une connaissance pleine et entière entre les deux Nations qui sont extrêmement importantes dans cette circonscription», ajoute Ahmed Eddarraz, qui se sent aujourd’hui, plus que jamais prêt pour représenter les Français de la 9e circonscription.

S’il gagne la confiance des Français de cette 9e circonscription, Ahmed Eddarraz s’engage à mettre un certain nombre d’actions en place et ce, dès les six premiers mois de son élection. «Mon programme est basé sur plusieurs piliers. Et l’un de ces piliers majeurs est l'éducation des Français à l'étranger. Je souhaite une gratuité absolue et totale pour mes concitoyens. Il s’agit pour moi d’un droit fondamental», explique-t-il.

«Le droit à l'éducation doit être plein et entier, que nous soyons en France métropolitaine ou à l'extérieur. Il ne peut pas y avoir deux catégories de Français. Ce n'est pas acceptable. Je veux une gratuité totale et réelle pour l'enseignement du français à l'étranger, partout dans le monde», fait-il savoir.

Ahmed Eddarraz se donne, par ailleurs, pour mission de pallier les problèmes administratifs dont souffrent les Français installés à l’étranger. Pour lui, il est absolument inacceptable et intolérable qu’ils n’aient pas accès à leurs papiers avec la même facilité que les Français installés en France.

«Comment se fait-il que pour récupérer un document administratif, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. En France, cette opération ne prend pas assez de temps. Je veux créer un réel choc administratif avec la numérisation totale, pleine et entière dans les six prochains mois, après que je sois arrivé à l'Assemblée nationale», s’interroge-t-il.

Ahmed Eddarraz veut donc créer des passerelles entre les continents africain et européen. «On doit ouvrir une nouvelle ère entre le Maghreb, le Maroc précisément, et la France et l'Europe. Je veux que cette amitié séculaire entre la France et le Maroc continue. Voilà, donc faisons des ponts, faisons des passerelles plutôt que des murs», a-t-il conclu.