© Copyright : DR

Candidat aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, David Azoulay sillonne, depuis 4 mois, les territoires de cette zone à la rencontre des Français de l’étranger. Le premier tour se tiendra le 5 juin prochain.

«Mon ambition a toujours été d’aider les autres». Ainsi se présente David Azoulay, sérieux candidat aux législatives françaises dans la 9e circonscription des Français de l’étranger. Né à Essaouira en 1946, cet entrepreneur franco-marocain porte de grandes ambitions pour faciliter le quotidien des Français installés dans les 16 pays, dont le Maroc, que compte cette circonscription législative.

«La décision de me présenter aux élections législatives s’inscrit dans la continuité de mon parcours d’entrepreneur qui connaît parfaitement les problèmes qui se posent aux résidents d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest», a souligné le candidat issu du parti présidentiel La République en marche (LREM), contacté par Le360.

David Azoulay s’est très tôt investi en politique en rejoignant les rangs du parti socialiste pour lequel il a assuré les missions de conseiller et commissaire aux comptes. «J’ai également été l’expert-comptable de la campagne présidentielle de François Mitterrand lors du deuxième mandat en 1988», a-t-il poursuivi.



Engagé dans l’univers associatif dès l’âge de 17 ans, David Azoulay a pendant de longues années milité au sein d’un groupe de juifs franco-marocains installés à Paris en faveur du rapprochement des points de vue entre Palestiniens et Israéliens. Il a également été membre actif d’un réseau associatif en France qui prônait le dialogue entre arabes et juifs et l’intégration des enfants d’immigrés en France (aux côtés de l’essayiste Tahar Ben Jelloun et du sociologue Adil Jazouli).

Depuis quelques semaines, David Azoulay multiplie les déplacements pour aller convaincre les Français de la 9e circonscription législative.

«Je veux unifier les droits des Français de l’étranger avec ceux de France», explique le candidat en mettant en avant un programme axé sur quatre priorités: l’éducation, la santé, la fiscalité et l’administratif.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, David Azoulay présente les raisons et les axes de sa candidature.

? Je sillonne l'Afrique du Nord et de l'Ouest, pour venir � votre rencontre?

??Programme:

Maroc : 22-29 avril et 23-30 mai

Tunisie : 2-5 mai

S�n�gal : 7-11 mai

C�te d'Ivoire : 11-15 mai

Faites-moi parvenir vos questions et suggestions sur [email protected]#azoulay2022 ?? pic.twitter.com/ImsrRitd1P — David Azoulay (@d_azoulay) April 25, 2022

Interrogé sur les résultats du vote des Français du Maroc lors du premier et deuxième tour de l'élection présidentielle, le candidat franco-marocain se dit très choqué. «Autant on peut comprendre le score obtenu par Macron et Mélenchon, autant j’ai été estomaqué de découvrir que 14% parmi les Français qui partagent leur vie avec les Marocains ont voté pour l’extrême droite», a-t-il ajouté.

Pour rappel, la 9e circonscription des Français établis hors de France regroupe 16 pays: Maroc, Burkina Faso, l’Algérie, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie.