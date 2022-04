© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

Au Maroc, les électeurs français, qui avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête lors du premier tour, ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron hier, dimanche 24 avril 2022, lors du second tour de la présidentielle. En tout, 56% des Français du Maroc se sont abstenus de voter.

Selon les résultats provisoires recueillis auprès de sources proches de l’ambassade de France à Rabat, Emmanuel Macron arrive en première position en recueillant 87,4% des suffrages exprimés dans les six bureaux de votes installés à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Le président français réélu hier, 24 avril 2022, pour un second mandat, avait obtenu 92,2% des voix au second tour de la présidentielle 2017.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national a quant à elle recueilli, 12,6% des voix des Français du Maroc (contre seulement 7,8% lors du même scrutin en 2017).

Le plus haut score réalisé par Emmanuel Macron a été enregistré à Fès (92% des voix) contre seulement 28% pour Marine Le Pen (atteint à Agadir).

Au Maroc, le taux d’abstention pour ce second tour de la présidentielle 2022 est de 55,9% (contre 46,9% en 2017). Sur un total de 38.381 inscrits, 16.922 ont voté hier, dimanche 25 avril, soit un taux de participation de 44,1%. Ce taux ne dépasse pas les 50% dans l’ensemble des bureaux de votes installés au Maroc.

© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

Emmanuel Macron rempile donc en tant que président de la République française. Face à Marine Le Pen, le chef de l'Etat réélu a remporté 58,55% des suffrages, selon les résultats finaux.

Une nette victoire tempérée par l'écart notablement serré avec l'extrême-droite et une abstention élevée (28%).

Donné de longue date favori à sa propre succession, Emmanuel Macron devient, à 44 ans seulement, le premier président sortant de la Ve République à avoir été reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962.