L’Espagne ne sait plus où donner de la tête dans le dossier de Sebta et Melilia, observe l’essayiste politique Adnan Debbarh. Selon lui, le développement économique que connaît la région du Nord aura des répercussions sur les deux présides, «appelés à mourir de leur belle mort et qui seront coûteuses à entretenir pour le contribuable espagnol».