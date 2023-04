Le Roi nomme Mohammed Berrid nouvel Inspecteur général des FAR

Le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), a bien voulu nommer le général de division Mohammed Berrid Inspecteur général des FAR, commandant la zone Sud, en remplacement du Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, annonce, aujourd’hui samedi 22 avril, un communiqué du ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie.

À cette occasion, le Roi a décoré le général de corps d’armée Belkhir El Farouk du Grand Cordon du Wissam Al Arch, en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu’il a rendus au service du Trône et de la Patrie, précise le communiqué.