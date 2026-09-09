Le roi Mohammed VI exprime au roi Abdallah II de Jordanie la «pleine solidarité» du Maroc face aux attaques iraniennes

«J’ai suivi avec grande préoccupation et indignation la nouvelle des attaques de missiles iraniennes abjectes qui ont visé les territoires du Royaume Hachémite de Jordanie frère et ce, dans la continuité de l’attitude hostile de l’Iran contre votre pays frère et les États arabes du Golfe», souligne SM le Roi dans ce message.

Le Souverain, que Dieu Le glorifie, ajoute que «face à cet événement dangereux, J’exprime à Votre Majesté Ma forte condamnation et Mon ferme rejet de cette agression criminelle injustifiée qui vise à porter atteinte à la stabilité de votre pays frère et à la sécurité et à la sûreté du vaillant peuple jordanien».

Sa Majesté le Roi a réitéré, dans Son message, «la pleine solidarité du Royaume du Maroc avec le Royaume Hachémite de Jordanie frère et son soutien indéfectible et inconditionnel à l’ensemble des mesures prises par les autorités jordaniennes, sous votre sage conduite, pour la défense de la sécurité et de la stabilité de la Jordanie et de la sûreté de ses citoyens, réaffirmant à votre Majesté que la sécurité de la Jordanie est indissociable de la sécurité du Maroc».

Enfin, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a réitéré sa conviction que «le vaillant peuple jordanien saura, sous votre sage conduite, surmonter les conséquences de ces agressions odieuses, grâce à sa détermination, sa solidarité et son intrépidité reconnues».