Le Roi félicite Donald Trump à l’occasion de son élection à la présidence des États-Unis

Dans ce message, le Souverain exprime à Donald Trump ses plus sincères félicitations suite à son élection pour un nouveau mandat en tant que président des États-Unis d’Amérique, ainsi que ses meilleurs vœux de plein succès dans ses hautes fonctions et dans ses efforts au service du peuple américain.

Le Roi souligne que la victoire retentissante de Trump lors de ces élections est une reconnaissance de son patriotisme et une confirmation de son engagement continu à défendre les intérêts suprêmes des États-Unis, «notre ami et allié de longue date».

Le Souverain affirme, dans ce sens, que le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique sont unis par une alliance historique et un partenariat stratégique qui ont résisté à l’épreuve du temps, ajoutant que «les valeurs que nous avons en partage et nos intérêts communs dans un large éventail de secteurs nous ont permis d’œuvrer constamment ensemble pour l’édification d’un avenir meilleur pour nos peuples, faisant de nos relations une force motrice au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà».

Dans son message, le Roi rappelle que durant le précédent mandat de Trump, les relations bilatérales ont atteint un niveau sans précédent, lorsque les États-Unis d’Amérique ont reconnu la pleine et entière souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, soutenant que cet acte mémorable, pour lequel le peuple marocain sera à jamais reconnaissant, a constitué un jalon et un moment charnière, qui reflète la véritable profondeur de la «relation spéciale et séculaire, porteuse des perspectives d’une coopération encore plus grande et d’un partenariat stratégique plus large» entre les deux pays.

«Alors que nous sommes confrontés à des défis régionaux et mondiaux de plus en plus complexes, le Royaume du Maroc sera, plus que jamais, un véritable ami et un allié fidèle des États-Unis», écrit le Souverain, réaffirmant sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le président américain pour «faire promouvoir davantage nos intérêts communs et consolider notre alliance unique à tous les niveaux de coopération».