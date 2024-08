Le Premier ministre palestinien adresse un message de gratitude au roi Mohammed VI

Lors de sa rencontre dans la Ville Sainte avec Ismaïl Ramli, coordinateur des programmes et projets de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa a souligné «l’importance de la présence de l’Agence à Al-Qods et du soutien total à son action».

Au cours de la rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires d’Al-Qods, Ashraf Al Awar, Mohammad Mustafa a évoqué la conjoncture difficile que traverse la cause palestinienne, tout en appelant à «intensifier les efforts arabes et internationaux pour soutenir le peuple palestinien».

Pour sa part, Ismaïl Ramli a informé le Premier ministre palestinien des avancées réalisées par l’Agence à Al-Qods, sous la supervision personnelle et directe du roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, depuis un quart de siècle, au cours duquel l’Agence a apporté un appui qualitatif aux secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé, la culture et l’assistance sociale, et a accordé une attention particulière aux programmes et aux projets destinés aux jeunes, aux femmes et aux enfants de la Ville Sainte.