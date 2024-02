Le Premier ministre du Niger au Maroc: la leçon d’une visite

La République du Niger, à l’instar de son voisin malien, vit des relations extrêmement tendues avec l’Algérie, en raison de ses ingérences répétitives et irrespectueuses. Dans son édition du vendredi 16 février, le quotidien Al Akhbar explique, dans son éditorial du jour, qu’Alger conçoit ses voisins non comme des Etats souverains, mais comme des pays dont les régimes doivent être faibles pour se conformer à l’agenda d’une Algérie qui se pose en chef du voisinage régional.

La visite qu’effectue actuellement Ali Mahamane Lamine Zeine au Maroc intervient en réponse à l’initiative atlantique lancée par le roi Mohammed VI en vue de renforcer la solidarité africaine et d’ouvrir aux pays appartenant à cet espace des débouchés pour écouler leurs produits d’exportation. Il s’agit d’aider ces pays à réaliser un développement intégré et d’assurer leur avenir en gardant la mainmise sur leurs richesses et ressources naturelles.

Depuis le lancement de cette initiative royale, Alger ne cesse de se démener hystériquement en vue d’empêcher aussi bien le Mali que le Niger de répondre favorablement à l’initiative atlantique. Ceci donne à la visite du Premier ministre nigérien au Maroc un goût de nouvelle victoire de la diplomatie marocaine, basée sur le réalisme et la crédibilité, face une diplomatie algérienne qui ne cesse d’accumuler des échecs cinglants.

Il ne fait plus de doute que l’Algérie fait aujourd’hui figure d’Etat pestiféré que tout le monde fuit. Elle est ainsi en crise ouverte avec quatre pays frontaliers, à savoir le Mali, la Libye, le Niger et surtout le Maroc avec lequel elle ne cesse d’envenimer les relations.

Al Akhbar conclut que pour de nombreux Etats africains, il est clair que le régime algérien agit selon un plan machiavélique qui vise à diviser les Etats voisins pour s’immiscer dans son pourtour immédiat à travers une diplomatie de basses manœuvres et provocatrices à l’envi.