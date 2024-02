Le Premier ministre et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du Niger en visite au Maroc

Le Niger souhaite consolider ses relations diplomatiques avec le Maroc. Son Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine effectue actuellement une visite d’amitié et de travail. L’annonce a été faite par le chef du gouvernement de transition, dans une publication sur son compte X (Twitter) le lundi 12 février. Il ne sera pas seul durant son séjour dans le Royaume, puisqu’il est accompagné du ministre d’État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Salifou Mody, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur Bakary Yaou Sangaré.

J'ai quitté Niamey ce après midi 12 février 2024 pour Rabat au Maroc pour effectuer une visite d'amitié et de travail de 48H.

Dans ce déplacement au Royaume Chérifien, je suis accompagné par le Ministre d'État, Ministre de la défense le général de corps d'armée Salifou Mody . pic.twitter.com/vIntXf9jy7 — Ali Mahamane Lamine Zeine (@A_Mahamanezeine) February 12, 2024

D’après l’Agence nigérienne presse (ANP), des membres des cabinets des Affaires étrangères et de la Défense nationale feront également partie de cette délégation.

Rappelons que le Niger a adhéré à l’initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique. Le 23 décembre de l’année dernière, le chef de sa diplomatie Bakary Yaou Sangaré avait participé à la réunion ministérielle organisée à Marrakech par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec ses homologues du Mali et du Burkina Faso.

Interrogé par Le360, l’analyste financier nigérien Hamma Hammadou avait indiqué que cette initiative permettra au Niger d’effectuer des échanges de marchandises via la façade atlantique en contournant d’éventuels blocus économiques, comme c’est le cas actuellement avec les pays de la CEDEAO. «Le Maroc dispose d’une grande expertise dans le développement de produits financiers et le tourisme qu’elle pourra partager avec le Niger, pour lequel ces deux aspects sont essentiels du point de vue de sa position géographique», avait-il soutenu, ajoutant que cette initiative permettra aussi à son pays d’améliorer les échanges avec le Royaume.