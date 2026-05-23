Politique

Le Mouvement populaire présente son «contrat social»: pouvoir d’achat, classe moyenne et santé au cœur du projet

Mohamed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement Populaire. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/05/2026 à 19h35

VidéoLe Mouvement populaire a présenté ce samedi, devant ses militants, les grands axes d’un «contrat social» qu’il propose de mettre en œuvre pour «assurer la dignité des citoyens». Les détails.

Dans un événement tenu à Salé, le secrétaire général du Mouvement populaire a tenu à clarifier d’emblée la nature de l’initiative. «Nous voulons d’abord finaliser ce contrat social qui va tourner autour de trois principaux piliers appelés à s’enrichir», a-t-il martelé, soulignant qu’il s’agit d’une feuille de route prenant acte des intérêts et des priorités des citoyens, avant tout engagement électoral.

Le premier pilier vise à mettre fin à la cherté de la vie, notamment via la baisse des prix, en instaurant une plateforme numérique qui centraliserait et afficherait les prix de revient, de vente et les bénéfices de chacun des produits à la consommation. Le MP va jusqu’à proposer l’interdiction partielle de l’exportation de certains produits agricoles, comme les légumes.

Mohamed Ouzzine a évoqué un deuxième axe dédié à la classe moyenne. «Nous demandons la création d’un soutien étatique de 500 dirhams pour chaque famille de classe moyenne», a-t-il déclaré, estimant que cette mesure permettrait de réduire les coûts des ménages en matière d’éducation scolaire, du cycle primaire au supérieur.

Le troisième pilier du contrat social porte sur la santé, l’éducation et l’habitat. Sur la santé publique, le MP propose l’instauration d’une fiche médicale digitalisée et individuelle, couvrant toute la vie du citoyen, de la naissance à la mort. Mohamed Ouzzine a également suggéré d’ouvrir la couverture médicale aux fonds du secteur privé et d’autoriser le recrutement de médecins et de compétences étrangères au profit du secteur public. Il a par ailleurs plaidé pour que les indicateurs du soutien social direct «prennent désormais en compte les personnes âgées».

Les représentantes de l’organisation féminine du MP, Khadija El Gour, et de la section jeunes, Amine Ezziti, ont développé à leur tour le sens de ce contrat social qui vise, selon eux, à «rendre la fierté et la dignité aux citoyens», en passant par le retour de la confiance en la politique.

Membres du bureau politique et responsables des structures parallèles du parti ont assisté à cet événement, aux côtés de nombreux militants venus de différentes régions du pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/05/2026 à 19h35
#Mouvement populaire#MP

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