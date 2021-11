© Copyright : DR

Kiosque360. Avec «une stratégie maritime globale et ambitieuse», le Maroc pourrait aspirer à devenir une puissance maritime. telle est l’analyse récente publiée par Policy center for the New South. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Grâce à ses atouts maritimes naturels et à ses deux façades maritimes stratégiques, le Maroc pourait devenir une puissance maritime, d’après Policy center for the New South qui publie une récente analyse sur les enjeux et perspectives géomaritimes du Maroc, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 29 novembre.

«Il est à souhaiter que cette conscience géomaritime en émergence au Maroc prenne la forme d’une stratégie maritime globale et ambitieuse», explique le think thank marocain. Dans cette logique, il serait important de réunir quatre leviers: la reconnaissance, la connaissance, la présence et les alliances.

Dans le détail, Policy center for the New South explique l’importance d’avoir conscience de sa vocation maritime (levier reconnaissance) et la nécessité de la maîtrise de la chose maritime qui implique des aptitudes et des compétences singulières (habilité de navigation des marins, juristes nationaux rompus au droit de la mer, innovations, ressources offshore, etc., relevant du levier connaissance). Pour ce think thank, il faut également pouvoir exercer tous les éléments de souveraineté (levier présence). Ainsi, «le contexte actuel marqué par des stratégies maritimes régionales et globales conflictuelles fait de la possession des moyens nécessaires à l’exercice effectif de la souveraineté nationale sur l’intégralité de l’espace maritime du Royaume une question essentielle», précise-t-il.

Quant au dernier levier, celui des alliances, le think thank marocain soutient que le Royaume «gagnerait plus à faire correspondre davantage sa vocation maritime avec ses vocations africaine, méditerranéenne et Atlantique.» Enjeu majeur, la mer pose également plusieurs problématiques comme la question de la délimitation des frontières maritimes ou encore la sécurisation des espaces maritimes. A ce propos, Policy center for the New South souligne que, vu la position géostratégique du Maroc, sa contribution à la sécurité des espaces maritimes est d’autant plus sollicitée.