Politique

Le Maroc condamne l’attaque israélienne contre le Qatar

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.. (A. Gadrouz / Le360)

Le Royaume du Maroc condamne vivement l’agression israélienne odieuse et la violation de la souveraineté de l’Etat frère du Qatar.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 15h30

Le Royaume du Maroc a condamné vivement l’agression israélienne odieuse et dénoncé avec force la violation de la souveraineté de l’État frère du Qatar.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique, mardi, que le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité totale avec l’État du Qatar face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité, à l’intégrité de son territoire et à la quiétude de ses citoyens et des résidents.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 15h30

Articles les plus lus

1
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
2
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
3
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
4
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
5
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
6
Sans famille
7
Le rêve français du régime d’Alger
8
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
Revues de presse

Voir plus