Le discours royal analysé par des experts

«Un discours royal marquant. Il incarne la vision éclairée du Souverain pour préparer les jeunes et les générations futures et se projeter avec assurance dans l’avenir», affirme le président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden. «Le Souverain a érigé le sérieux en clé du succès réalisé par le Maroc dans plusieurs domaines»., a souligné le politologue cité par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 31 juillet. Ce sérieux, ajoute-t-il, fondé sur la vision perspicace du roi, représente un élément décisif pour renforcer la confiance en soi et réaliser de nouvelles performances quelle que soit l’ampleur des défis à relever.

De son côté, l’ancien ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, a salué ce discours le qualifiant de «discours impressionnant et adapté à l’ère post-Covid». Le diplomate a ainsi souligné que le Souverain a envoyé des messages importants aussi bien sur le plan national, économique que diplomatique. Revenant notamment sur la portée économique de ce discours, l’ancien ambassadeur japonais a relevé que le Maroc a toujours attaché une grande importance au développement notamment de l’hydrogène vert. «Je suis très impressionné de voir cette stratégie en train de se concrétiser», a-t-il dit, émettant le souhait de voir des entreprises japonaises s’impliquer dans ce domaine.

«Le discours prononcé, samedi, par le Roi Mohammed VI consacre le génie, le sérieux et la capacité de la jeunesse marocaine à relever les défis et réaliser des exploits dans tous les domaines»., déclare le président du Centre des études hispano-marocaines, Miguel Angel Puyol Garcia. Et d’ajouter «Le discours royal a mis l’accent sur les réalisations des compétences marocaines, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, grâce à leurs talents et leurs savoir-faire, donnant l’exemple de la sélection marocaine de football, qui a conquis le monde entier lors du Mondial au Qatar». L’expert n’a pas manqué de souligner, à cet égard, l’importance de la candidature commune avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de 2030, un projet inédit dans les annales du football international.

Abondant dans le même sens, l’universitaire chilienne Paz Milet a souligné «le ton optimiste et plein d’espoir» qui a marqué ce discours, notant les références faites par le Souverain au rôle de la jeunesse marocaine dans le développement du pays. Cette professeure de l’Institut des études internationales de l’Université du Chili a noté que le Roi a insisté sur le fait que «malgré les difficultés rencontrées, le Maroc dispose des outils et de la capacité à aller de l’avant grâce principalement à sa jeunesse». L’universitaire chilienne a noté que le Souverain «a également donné l’assurance qu’avec la cohésion sociale, le Maroc pourra faire des progrès substantiels pour surmonter la crise et revenir à une situation plus paisible en matière économique».

L’analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez, a qualifié, le discours royal de «pragmatique et visionnaire», ajoutant que sa teneur est «en phase avec la situation actuelle du Maroc et du monde». Ce dernier a souligné les passages insistant sur «le sérieux et l’ardeur» dans le travail pour surmonter les difficultés et relever les défis.

«Le Roi a également parlé de travail et de croissance industrielle, en mentionnant la production de la première voiture marocaine fabriquée au niveau national, avec des compétences nationales et un financement marocain, ainsi que la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain»., a-t-il relevé.

Le discours royal est «un discours de sagesse, de clairvoyance et de leadership», a souligné, quant à lui, le président du Centre marocain des études et recherches stratégiques en médias et moyens de communication, Abdeslam Andaloussi. «Le discours a défini les principes directeurs et la philosophie du Maroc dans sa gestion des questions nationales fondamentales, aussi bien aux niveaux politiques, économiques et sociaux, qu’écologiques ou sportifs, une approche qui se caractérise par son sérieux, sa clairvoyance, sa légitimité et sa rationalité», a expliqué l’expert marocain. Il reflète également, selon lui, la grande maturité au niveau des mécanismes de gestion des relations internationales et régionales, ainsi qu’en ce qui concerne les relations avec le voisinage proche, notamment celles avec l’Algérie qu’il a qualifié de «stables».

«Le Souverain a élevé le sérieux au rang des principes et des valeurs de la Nation», a souligné, de son côté, le politologue et universitaire français d’origine marocaine, Abderrahim Nehnahi. «Le Roi a fortement insisté que les initiatives et les actions doivent être accomplies avec le sérieux nécessaire afin de relever les défis et atteindre les objectifs escomptés», a relevé le professeur de droit public. Il a noté que le Souverain a affirmé que le sérieux «doit constamment définir notre ligne de conduite, dans la vie de tous les jours comme au travail».