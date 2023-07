Washington salue le rôle du roi Mohammed VI en faveur de la stabilité et la prospérité régionales

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration par le peuple marocain du 24è anniversaire de l’accession du Roi au Trône de ses glorieux ancêtres, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a exprimé, au nom du gouvernement des Etats-Unis et du peuple américain, ses félicitations et ses vœux les meilleurs au Souverain et au peuple marocain.

«J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain à l’occasion de la Fête du Trône, et nous Vous remercions d’être l’un de nos amis les plus anciens et les plus proches», a souligné le chef de la diplomatie américaine.

M. Blinken a, en outre, affirmé que les relations «profondes et durables» entre les Etats-Unis et le Maroc continuent d’être un «pilier de paix et de stabilité pour nos deux pays et pour la région».

«Nous félicitons le Roi Mohammed VI pour Son rôle dans la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité régionales ainsi que dans la promotion de nos intérêts communs», a-t-il indiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a relevé que Rabat et Washington entretiennent une relation profonde et historique «qui continue de profiter aux peuples de nos deux pays».