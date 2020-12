© Copyright : DR

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Royaume du Maroc, David Fischer, s'est félicité jeudi 10 décembre 2020 de la décision historique de son pays de reconnaître la marocanité pleine et entière du Royaume sur son Sahara, saluant le leadership de "grande envergure" du roi Mohammed VI.

"Aujourd'hui, le président Donald Trump a signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara" a-t-il de prime abord rappelé dans une déclaration, ajoutant que "le Maroc et Israël -deux des alliés les plus proches de notre pays- ont également convenu d’améliorations significatives des relations".

David Fischer a ensuite souligné que "ce sont là des déclarations exaltantes qui posent des jalons véritablement historiques dans les relations déjà très solides entre le Maroc et les Etats-Unis, établies sur plus de deux siècles d'amitié".

Le diplomate américain a, en outre, affirmé que "l'histoire riche des relations entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique est unique", faisant valoir qu'"elles sont aussi vieilles que l'Amérique elle-même".

"Comme le président Trump l'a rappelé au monde aujourd'hui, le Maroc a été le premier pays à reconnaître les Etats-Unis d'Amérique en 1777", a souligné l’ambassadeur.

Par ailleurs, David Fischer a tenu à saluer le leadership de "grande envergure" du souverain, "pour son soutien continu et précieux sur des questions d'intérêt commun, telles que la paix au Moyen-Orient et la stabilité, la sécurité, et le développement dans la région et à travers le continent africain".

Il a poursuivi que "les nouvelles d’aujourd’hui ne constituent que le début de nombreux développements importants dans les années à venir, à mesure que nous renforçons le partenariat stratégique entre nos deux nations".