La stratégie sécuritaire du Maroc fait l'unanimité

Les experts des instituts d’études sécuritaires attribuent les progrès qui caractérisent le Maroc, sur ces dernières années, à plusieurs niveaux (investissements, tourisme, etc.) à la valeur de l’action des institutions sécuritaires, et aux grandes compétences de leurs dirigeants.

Ces mêmes experts considèrent que le Maroc «récolte les fruits d’un parcours assidu de deux décennies, qui a été couronné en 2023 par son avancée de 13 places dans ‘l’indice de sécurité'», relaie Assabah de ce mercredi 11 septembre.

«Le Royaume est donc remonté à la 74e place mondiale, sachant qu’il occupait la 89e dans le précédent classement», poursuit le quotidien.

L’institution Namibio, qui évalue les niveaux de sécurité dans 142 pays dans le monde, indique que «le Maroc occupe cette place avec 52,63 points».

Dans ses derniers rapports, l’institution Namibio mentionne le fait que le Royaume a gagné deux places dans le classement des pays africains.

Les experts des instituts d’études sécuritaires sont unanimes à dire que «la sécurité et la stabilité ont permis au Maroc d’avoir un environnement attractif pour les touristes, et d’abriter les plus importantes conférences et les foires internationales», relaie Assabah.

Cet attrait est «le fruit d’efforts incessants déployés par les services de police, qui veillent à la sécurité du pays et de la population. Tout le monde reconnaît aux appareils sécuritaires marocains leur excellence opérationnelle et la richesse de leurs expériences, des qualités qui leur ont permis de devenir des institutions transfrontalières, pionnières dans les opérations préventives, détentrices d’informations précises qu’elles analysent avec professionnalisme dans un monde qui vit la guerre de l’information», explique le quotidien.

La lutte contre toutes les formes de criminalité nécessite de «gagner la course du dénouement des intrigues des organisations criminelles, comme ce fut le cas quand les services de police marocains ont démantelé des réseaux de cellules dormantes, aussi bien à l’intérieur de l’Union européenne qu’aux Etats-Unis», ajoute Assabah.

En conséquence, le quotidien précise que l’ensemble «des capitales du monde ont commencé à donner une grande importance à la main tendue par les Marocains aux alliés de la guerre contre le terrorisme, notamment en raison de nombreux développement liés aux dangers que représente Daesh, que ce soit au niveau provincial, régional ou mondial».