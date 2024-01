La Mauritanie promet de régler la question des taxes douanières élevées sur certains produits agricoles en provenance du Maroc

Porteur d’un message du président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, au roi Mohammed VI, l’émissaire mauritanien a affirmé avoir évoqué cette question lors d’échanges avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Selon les observateurs, cette mesure des autorités mauritaniennes a porté préjudice ces dernières semaines non seulement aux exportateurs et transporteurs marocains passant par le poste de Guergarat, mais aussi à la ménagère mauritanienne, qui a vu son pouvoir d’achat faiblir en raison de la hausse des prix des produits maraichers marocains sur les marchés locaux.

Officiellement, à Noukchott, on estime que la hausse des taxes a été décidée pour encourager la production agricole locale. «Il faut trouver une solution (à cette question) dans le cadre de la concertation», a affirmé Mohamed Salem Ould Merzoug, avant d’estimer que «toutes les affaires trouvent une solution via le dialogue et la concertation».

«J’ai transmis à Nasser Bourita une lettre verbale de Son Excellence le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, roi du Maroc, message qui souhaite davantage de développement et de progrès au Maroc et qui met en valeur la sagesse et les efforts du Souverain pour édifier son pays», a poursuivi le chef de la diplomatie mauritanienne, précisant que ce message «s’inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux pays et les deux dirigeants».

Il a par ailleurs expliqué que les entretiens avec son homologue marocain ont porté sur les situations prévalant dans le monde arabe, africain et islamique ainsi que sur la scène internationale. Et de rappeler que les relations bilatérales entre les deux pays sont basées sur un socle solide édifié par «des liens d’histoire, de religion et de sang, ce qui offre autant d’atouts pour consolider cette relation».

De son côté, Nasser Bourita a salué l’excellence des relations entre les deux pays, affirmant que le roi Mohammed VI «a toujours accordé un intérêt et une importance particulière à la coopération fructueuse avec la Mauritanie». Il a ainsi exprimé la volonté des deux parties de consolider cette coopération, sachant que le Maroc est le premier partenaire commercial et économique de la Mauritanie.

Le ministre des Affaires étrangères a également indiqué avoir évoqué avec son homologue mauritanien la première conférence ministérielle des pays du Sahel, auxquels le Maroc a offert, via ses infrastructures, un accès à l’Océan Atlantique. Organisée le 23 décembre 2023 à Marrakech, cette première conférence a regroupé Nasser bourita et ses homologue du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi que le directeur Afrique et intégration africaine au ministère des Affaires étrangères du Tchad.

Lors de cette rencontre de haut niveau, les participants ont salué chaleureusement l’initiative du roi Mohammed VI. Quant à la seconde édition, elle s’élargira à d’autres pays du Sahel, indique-t-on à Rabat.