La Mauritanie et le Royaume ambitionnent d’établir une alliance économique continentale

Contrairement au voisin de l’Est, la Mauritanie incarne un pragmatisme éclairé en optant pour la consolidation d’un partenariat économique robuste avec le Royaume.

Cette vision s’est récemment matérialisée lors de la première édition du Forum parlementaire économique mauritano-marocain, tenu à Nouakchott sur deux jours, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 12 mai.

Placé sous l’égide de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, et de Mohamed Bamba Meguett, président de l’Assemblée nationale mauritanienne, cette rencontre a rassemblé ministres, parlementaires et acteurs économiques des deux pays.

Dans son allocution, Talbi Alami a souligné que «la profondeur africaine commune aux deux pays agit comme un catalyseur irremplaçable pour un partenariat gagnant-gagnant, propice au développement des échanges».

Il a rappelé que le Royaume et la Mauritanie, véritables charnières entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, se positionnent comme pivots d’une intégration continentale renouvelée.

Évoquant l’Initiative Royale Atlantique, récemment consacrée lors du sommet parlementaire africain à Rabat, il y a vu un levier essentiel pour désenclaver le Sahel et offrir un accès stratégique à l’océan, renforçant ainsi le rôle central des deux pays dans ces projets à la portée internationale.

Appelant à une collaboration législative accrue, Talbi Alami a exhorté les institutions des deux pays à soutenir les projets gouvernementaux et les initiatives du secteur privé, tout en reconnaissant que «si les liens humains et culturels, forgés par le sang et des valeurs communes, facilitent la fraternité entre nos peuples, les relations économiques et techniques demeurent en retrait face aux immenses potentialités à exploiter», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

En écho, Mohamed Bamba Meguett a plaidé pour une coopération ciblée sur des secteurs structurants: enseignement, formation professionnelle, pêche maritime ou sécurité alimentaire, etc.

Il a insisté sur la nécessité de mutualiser les expertises et de fluidifier les investissements transfrontaliers, soulignant que ce forum ambitionne précisément de catalyser ces synergies, en créant un terreau fertile pour l’échange d’expériences et l’innovation partagée.