La guerre fait rage dans le clan Derham

Les récentes déclarations du richissime homme d’affaires sahraoui et membre du Conseil de la Région de Laayoune-Sakia-Al Hamra lui ont valu un désaveu public de son propre clan, la famille Derham. De quoi a-t-il parlé au juste pour se mettre toute la famille Derham sur le dos?

D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 20 avril, Hassan Derham a fait allusion, lors d’un entretien accordé à un site électronique, «d’attaques politique et socio-économique» et d’acharnement dont auraient été victime la famille Derham et le Holding familial du même nom. Il a également évoqué des différends au sein du même groupe entre lui et le reste des héritiers du patriarche, feu Ahmed Derham, tous actionnaires du holding. Et ils sont au nombre de 19.

Ce à quoi la famille a tenu à répondre dans un communiqué signé par le PDG du holding familial, Dahmane Derham, et rendu public en début de semaine. Communiqué dans lequel la famille dénonce ce qu’elle considère comme des «errements» de l’intéressé. Dans sa longue mise au point, le PDG du holding familial dénonce plusieurs points abordés dans ladite interview et ce qui en résulte comme «diffamations et allégations portant atteinte à la famille de feu Ahmed Derham».

Le clan familial dénonce, de même, de «faux raisonnements» puisqu’ils sont marqués par «l’improvisation, la dépréciation et la mauvaise intention portant atteinte à la cohésion de la même famille». De plus, celle-ci estime que «cette tromperie relève de la provocation inadmissible».

Cela dit, la famille tient à préciser, avant tout, que les propos de Hassan Derham «n’engagent que sa personne». Aussi, ses membres dénoncent-ils fortement la teneur de l’interview, notamment les raisonnements biaisés et les falsifications des vérités et données pouvant semer la zizanie entre les membres de la même famille.

Pour cette dernière, il est vrai que Hassan est l’un des héritiers de feu Ahmed Derham mais, «il ne dispose d’aucun titre légal ou juridique lui donnant le droit de prétendre à la qualité de représentant légal de la famille ou son porte-parole».

Hassan Derham avait déjà en 2010, est-il expliqué, revendiqué sa part de l’héritage qu’il a pu recevoir suivant les procédures légales. Ainsi, il s’est orienté vers l’investissement en agriculture et n’est plus membre du groupe Derham.

Aujourd’hui, et contrairement à ce qu’il prétend, le Holding travaille en toute aisance et fluidité sur tout le territoire national, selon les procédures en vigueur. Cela d’autant plus que ce groupe est en bons termes avec l’autorité centrale, l’ensemble des départements ministériels et les acteurs territoriaux dans le Royaume.