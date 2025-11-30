Khalid Alami Houir élu nouveau secrétaire général de la CDT

L’élection de Alami Houir a eu lieu lors des travaux du 7ème congrès national de cette centrale syndicale, tenu du 28 au 30 novembre, sous le thème «Fidélité aux principes fondateurs et poursuite de la lutte sociale et démocratique».

Khalid Alami Houir, jusque-là secrétaire général adjoint, succède ainsi à Abdelkader Zaer, à la tête de la CDT depuis novembre 2018, lorsque feu Noubir Amaoui, premier secrétaire général de cette centrale syndicale depuis sa création en 1978, lui avait passé le flambeau.

Dans une déclaration à la presse, le nouveau secrétaire général de la CDT a souligné que «la réussite de ce congrès confirme que la CDT demeurera une organisation syndicale nationale fortement engagée, et pleinement mobilisée pour défendre les causes du pays et les droits de la classe ouvrière».

Alami Houir a affirmé que la CDT poursuivra sa trajectoire militante, «forte de son identité et de son projet en faveur d’un Maroc démocratique, social, solidaire et uni».

Il a ajouté: «Nous sommes à l’aube de grands défis et nous espérons que les dossiers sociaux soient traités avec sérieux, en respectant la volonté de la classe travailleuse et en garantissant les libertés syndicales». Et d’insister: «le dialogue et la négociation collective doivent constituer la voie essentielle pour traiter les questions nationales et sociales».

Le 7ème congrès national de la CDT, dont les travaux ont été ouverts vendredi, couronne un processus de préparation organisationnelle, marqué par l’élaboration des documents préparatoires, l’élection des congressistes ainsi que celle des membres du Conseil national.

Ce congrès constitue un cadre de discussion consacré à l’examen des conditions professionnelles et sociales de la classe ouvrière, à l’évaluation du bilan de la période écoulée et à l’analyse des priorités pour la prochaine étape.