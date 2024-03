International socialiste: coup dur pour le Polisario et son parrain algérien

Le secrétariat général du conseil de l’International socialiste (IS) dont le congrès s’est tenu la semaine dernière à Madrid n’a pas invité le chef des mercenaires, ni les organes qui lui sont affiliés mais il a, par contre, invité une organisation politique connue par son opposition à Brahim Ghali. Il s’agit du Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) qui cherche à rapprocher les points de vue entre le Maroc et l’autre partie, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 4 mars.

Le MSP est connu par son pragmatisme dans la gestion de ce différend régional et ses tentatives sérieuses de sauver la population de Tindouf des conditions déplorables dans lesquelles elle vit. Ce mouvement émet des propositions réalistes visant à régler ce problème conformément à la vision de la communauté internationale. Des propositions qui sont plus proches de l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara.

Le MSP qui a de nombreux partisans à Tindouf est connu par ses orientations gauchistes démocratiques qui lui ont permis d’être invité au congrès de l’International socialiste. L’absence des organisations séparatistes de Brahim Ghali dont les orientations sont loin des objectifs de l’IS ont poussé certaines parties connues par leur parti pris envers le Polisario d’essayer de lui chercher un nouvel ancrage dans ce congrès. Mais elles se sont retrouvées devant des portes fermées non seulement de la part de la présidence conduite par le leader socialiste Pedro Sanchez mais aussi par le secrétariat général de l’IS ainsi que des dirigeants socialistes de plusieurs pays.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les tentatives de certains pays hostiles au Maroc et à son intégrité territoriale pour que le Polisario retrouve une place au sein de l’IS se sont soldées par un échec. C’est ainsi que plusieurs responsables de l’IS ont indiqué qu’il n’y a pas de place dans ce congrès et dans l’organisation socialiste mondiale pour les régimes tyranniques qui séquestrent leurs populations et qui cherchent à attiser les tensions entre les pays et les peuples. Il faut préciser que le congrès de l’International socialiste qui s’est déroulé en Espagne la semaine dernière a été marqué par une forte participation marocaine représentée par l’USFP. Un parti qui tisse des relations étroites avec la plupart des partis socialistes à travers le monde. C’est ce qui lui a permis d’occuper, à plusieurs reprises, une place importante dans les organes de l’IS aussi bien par le passé qu’actuellement.