Dakhla: des espagnols organisent une activité sportive, le Polisario à nouveau enragé

Un nouveau revers pour le Polisario. Une association espagnole spécialisée dans l’intégration des jeunes dans la société, organise, du 27 janvier au 6 février, une de ses activités à Dakhla. Et comme toute initiative du genre, cela a mis le Polisario dans tous ses états.

C’est que, explique le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son numéro du 8 janvier, à chaque fois qu’une activité à caractère économique, social ou sportif est organisée dans les provinces sahariennes avec une participation étrangère, le Polisario est en rage. Le front et ses mentors déploient tous les moyens pour tenter d’en entraver l’organisation.

C’est le cas justement de cette ONG espagnole, «Proactive Future», qui bénéficie du soutien financier de l’Union européenne à travers le programme Erasmus, qui a décidé d’organiser son projet «Active Together» dans la ville de Dakhla. La manifestation comptera avec la participation des groupes représentant plusieurs pays étrangers.

Le projet qui vise la sensibilisation à la pratique sportive qui, en plus de l’Union européenne, reçoit l’appui du gouvernement espagnol à travers le ministère de la Jeunesse et du gouvernement de la Région autonome des Asturies, avec la participation, en plus des représentants de l’Espagne des jeunes issus des pays de la Croatie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie et l’Italie, en plus bien sûr du Maroc, précise le quotidien.

L’annonce de cet événement a mis le Polisario en branle-bas, notamment ses représentants et ses lobbies en Espagne. Pour empêcher son organisation, le Front séparatiste a, en effet, mené des pressions sur l’ONG afin qu’elle annule tout simplement sa rencontre à Dakhla.

Le Polisario, souligne le quotidien, prétend que l’organisation du programme «Active Together» a Dakhla constituerait une «entrave au droit international». La représentation du Front en Espagne a évidemment mis en avant toute sa littérature habituelle sur les «territoires occupés» et tout le reste pour inciter les organisateurs à reconsidérer leur décision et renoncer à l’organisation de cet évènement.

Ce qui a enragé davantage les milices séparatiste, c’est que l’ONG organisatrice a fait peu de cas de leurs tentatives de pression. Elle a tout simplement ignoré leur correspondance. Ce qui, précisons-le, a poussé les responsables du Front en Espagne à inventer de toutes pièces une lettre-réponse dans laquelle l’ONG aurait annoncé sa supposée décision de surseoir à l’organisation de l’évènement. Bien sûr, relève le quotidien, il n’en est rien de cela, puisque les préparatifs vont bon train pour que le programme ait lieu en temps voulu, soit à la fin de ce mois.

Ce n’est d’ailleurs pas une première de la part du Front séparatiste, souligne le quotidien. Le Polisario a déjà tenté par le passé d’entraver l’activité commerciale, menaçant d’intercepter les bateaux à destination des ports des provinces du Sud, établit une liste des sociétés qu’il a appelé à boycotter ou menacé de poursuivre en justice ou encore, tout récemment, en menaçant de s’en prendre aux participants du rallye «Africa Eco-Race ».

Là encore, les organisateurs de la quinzième édition de l’«Africa Eco-Race», programmée du 30 décembre 2023 au 14 janvier 2024, ont tout simplement ignoré les menaces proférées par le Polisario.