Plusieurs sympathisants et militants de la milice du Polisario établis à Bilbao (Espagne) viennent d'adhérer au projet d'autonomie proposé par le Maroc pour mettre fin au conflit artificiel créé par les généraux algériens, a appris ce jeudi 18 novembre 2021, Le360 de sources concordantes.

La ville de Bilbao, dans la région autonome du nord-ouest de l'Espagne, a récemment abrité un colloque, organisé conjointement par l'université locale et le Collectif des Sahraouis de Bilbao, sur le thème de "l'autonomie comme système de gouvernance et de règlement politique".

"Plusieurs ex-Polisario établis dans la région de Bilbao ont accepté d'adhérer au projet d'autonomie, une position qui intervient après le discours prononcé le 6 novembre 2021 par le roi Mohammed VI à l'occasion de la Marche verte", a affirmé Bomba Haidad, un des responsables du collectif, depuis sa résidence à Bilbao, interrogé par Le360.

Bomba Haidad a par ailleurs invité après ce colloque du 15 novembre "tous les récalcitrants à rejoindre ce mouvement, car il est l'unique solution pour régler d'une manière pacifique, durable et pragmatique ce conflit", que le régime algérien veut perpétuer.

Le colloque sur l'autonomie de Bilbao a été animé par plusieurs professeurs et experts espagnols en présence d'environ 80 ressortissants originaires du Sahara marocain dont des sympathisants des séparatistes.

Les intervenants espagnols au colloque ont plaidé unanimement en faveur de l'application de l'autonomie dans les Provinces du Sud du Maroc. Parmi eux figuraient Pédro Luis Uriate, expert et un des négociateurs de l'instauration de l'autonomie dans la région de Bilbao et Maria Tato, femme d'affaires et spécialiste de l'autonomie comme système efficace de gouvernance régionale.