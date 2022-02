© Copyright : MAP

La Chambre des conseillers s’apprête à organiser la sixième édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale. Le360 apprend que celle-ci sera consacrée au dialogue social.

La cinquième édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, à l’initiative des membres de la Chambre des conseillers, aura lieu le 21 février prochain. L’évènement phare de la deuxième chambre du parlement se tient cette année sous l’égide du roi Mohammed VI, a appris Le360 de source proche du dossier.

Outre le chef du gouvernement, le président du patronat et les secrétaires généraux des centrales syndicales, plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur présence à cette rencontre, notamment le président de l’Organisation international des employeurs (OIE) et le secrétaire général de l’Organisation international du travail (OIT).

A un peu plus de deux mois du premier mai, le sixième forum de la chambre des conseillers sera l’occasion de faire avancer le débat vers l’institutionnalisation et la migration d’une nouvelle génération du dialogue social.



Fin octobre 2021, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait livré trois avis (pour le compte du gouvernement et de la Chambre des conseillers) dans lesquels il avait proposé «une dynamisation et une institutionnalisation du dialogue social via l'adoption d'un projet de loi-cadre».

Le CESE avaitmis l’accent, dans ce document, sur la nécessité d'élargir le dialogue social à toutes les composantes de la sociétés «en ne se limitant plus à tenir des réunions du dialogue social sous sa forme actuelle, c’est-à-dire une fois par an, entre le gouvernement, les syndicats et des membres du patronats».

Le CESE avait aussi appelé à ce que le dialogue social se délocalise dans les régions, en incluant d'autres partenaires locaux.

Enfin, l'avis du CESE suggérait que le dialogue social ne se limite pas uniquement à des échanges sur l'augmentation des salaires. «Le dialogue social devrait englober également les questions liées à la santé au sein des entreprises, à l'emploi, à l'investissement et aussi aux crises», avait à cet égard souligné le président du CESE, Ahmed Reda Chami, dans une déclaration pour Le360, à l’occasion de la publication des avis relatifs au dialogue social.