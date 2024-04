Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, attendu le 21 avril à Rabat

Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur. AFP or licensors

Gérald Darmanin est attendu le 21 avril à l’aéroport de Rabat-Salé pour entamer dès le lendemain ses entretiens officiels avec les membres du gouvernement marocain. Lundi 22 avril, le ministre français de l’Intérieur sera reçu par son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, pour des discussions en tête-à-tête avant que les deux parties ne tiennent une séance de travail élargie portant sur divers sujets «d’intérêt commun», souligne notre source.

La coopération sécuritaire dominera les entretiens. Cette coopération est axée autour de la lutte conjointe contre le crime organisé, notamment le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Les deux ministres ne manqueront pas d’accorder une importance particulière aux moyens à même de consolider la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains. Le Maroc et la France, faut-il le rappeler, sont liés depuis plusieurs années par des accords de coopération sécuritaire visant à combattre notamment le crime organisé entre les deux pays.

Les pays de l’Union européenne (UE) saluent régulièrement les efforts que mène le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l’immigration clandestine. Darmanin n’avait d’ailleurs pas manqué de le souligner après l’arrestation à Casablanca par les services marocains d’un puissant trafiquant de drogue marseillais.

Un des plus grand narcotrafiquant marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je… https://t.co/C4PuohBt9j — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 9, 2024

La visite de Gérald Darmanin intervient alors que la France s’apprête à organiser, en juin prochain, les Jeux olympiques à Paris.

Lors de son séjour à Rabat, Gérald Darmanin sera également reçu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq. Le Maroc est doté de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des mourchidates, un établissement reconnu à travers le monde pour prêcher un islam tolérant. Gérald Darmanin avait dernièrement annoncé à Paris la création en France d’un statut de l’imam.