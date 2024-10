Frappes israéliennes au Liban: deux cellules de crise suivent de près la situation de la communauté marocaine

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat. (A. Gadrouz / Le360)

Dans le contexte des frappes israéliennes au Liban, une cellule de crise a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Cet organe stratégique, déjà éprouvé lors de précédentes situations d’urgence, est chargé de suivre en temps réel l’évolution des conditions dans ce pays et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour venir en aide aux Marocains sur place, a-t-on appris de sources informées.

En parallèle, l’ambassade du Royaume du Maroc à Beyrouth a créé une cellule de crise similaire. Cette dernière est en contact direct et permanent avec les membres de la communauté marocaine résidant au Liban. Elle veille à assurer leur sécurité, à recevoir leurs appels et à leur fournir des conseils et des directives pour faire face à la situation de manière optimale, assure-t-on.

Ainsi, grâce à cette initiative, une grande partie des Marocains sur place a pu être identifiée et suivie, même si quelques rares exceptions subsistent. «Il est fort probable que ces personnes aient quitté le Liban avant l’escalade de la situation, ou qu’elles aient définitivement quitté le pays des années auparavant pour s’installer dans d’autres pays. Sur la base des informations disponibles, un nombre important de Marocains ont quitté le Liban avec leurs proches, en réponse aux avertissements émis avant et après la montée des tensions», affirment nos sources.

Malgré la gravité de la situation au Liban, les membres de la communauté marocaine, même s’ils ne sont pas directement visés par les bombardements, bénéficient de l’esprit de solidarité familial qui prévaut dans le pays. Leur intégration dans la société libanaise joue un rôle essentiel pour atténuer les répercussions des événements actuels, bien que la communauté, comme d’autres, soit inévitablement affectée par la crise.

Une batterie de mesures pour aides les Marocains du Liban

Par ailleurs, la mission diplomatique marocaine, en collaboration avec les autorités libanaises, a pris des mesures pour faciliter l’hébergement des Marocains touchés par la crise au niveau de la région de Beyrouth. Des points de contact ont également été établis dans d’autres régions du Liban, en coordination avec le comité central des urgences libanais, l’objectif étant de coordonner l’accueil des citoyens marocains dans les centres d’hébergement, fait-on savoir.

Dans cette optique, les deux cellules sont actuellement en train d’étudier et de préparer tous les scénarios possibles en fonction de l’évolution des événements au Liban.

Les services du ministère, en étroite collaboration avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Beyrouth, demeurent constamment mobilisés pour soutenir la communauté marocaine au Liban et leur apporter toutes les formes de protection et d’assistance nécessaires. Le département des MRE suit de manière continue l’évolution de la situation afin de déployer les mesures adéquates assurant la sécurité des Marocains résidant au Liban, affirment nos sources.