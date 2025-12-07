La Fonction publique face au vieillissement des fonctionnaires

Dans la plupart des départements ministériels, la fonction publique est confrontée à un risque de vieillissement accru des effectifs, un phénomène d’ores et déjà annoncé par différentes études menées par des experts, à l’horizon de l’échéance prévue pour 2030. Une problématique jugée «préoccupante», alors que dans les collectivités territoriales, une grande partie des cadres dirigeants doivent partir à la retraite, ce qu’a récemment confirmé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, au cours d’une intervention devant la Commission de l’intérieur à la Chambre des conseillers, écrit le quotidien Assabah dans son édition de ce lundi 8 décembre.

Plusieurs ministères et organismes publics souffrent déjà d’un manque criant de compétences spécialisées, particulièrement dans la Santé, les Mines, l’Intérieur et l’Équipement. Des dizaines de cadres dirigeants ont sollicité une demande de départ volontaire à leurs supérieurs hiérarchiques: au ministre de leur département et à des directeurs généraux. Nombre d’entre eux se disent «lassés» du fonctionnement de l’administration marocaine, dont les salaires et les indemnités ne répondent plus à leurs attentes, au point de considérer le départ comme la seule option possible, écrit Assabah. Des experts en gestion publique anticipent donc une fuite importante des compétences dans les cinq prochaines années, du fait des départs à la retraite, mais aussi à cause de ces «départs volontaires», de profils hautement qualifiés. Ils craignent que les administrations, les établissements publics et les ministères ne se retrouvent vidés de leurs ressources humaines les plus expérimentées.

La réduction progressive du nombre de postes budgétaires alloués chaque année renforce cette inquiétude. Les budgets sectoriels récemment présentés au Parlement laissent entrevoir une administration publique vieillissante, dont les fonctionnaires encadrants auront de plus en plus de difficultés à assurer la transmission des procédures et à former de nouveaux dirigeants à même de maintenir un niveau de performance satisfaisant.

Selon le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de Loi de Finances 2026, le nombre de fonctionnaires civils s’apprêtant à partir à la retraite, entre 2023 et 2027, sera de 70.000. Les secteurs de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à eux seuls, compteront 33.017 départs, ce qui représente 14,4% de leurs effectifs totaux. Le ministère de l’Intérieur enregistrera 13.550 départs, la Santé et la Protection sociale 5.637, l’Économie et les finances 1.583, et la Justice 2.037, soit respectivement 12,09%, 9,76%, 9%, et 13,26% des effectifs civils de chaque département.

Au Parlement, à la présentation du budget de son ministère pour l’exercice 2026, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a promis d’allouer de nouveaux fonds pour la création de nouveaux postes budgétaires, spécifiquement dédiés aux collectivités territoriales les plus touchées par les départs à la retraite. Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité pour les présidents des conseils locaux de faire preuve d’«intégrité» et d’oeuvrer à une «bonne gouvernance» dans le processus des recrutement. Il a aussi rappelé que certains élus s’étaient, par le passé, livrés à des pratiques frauduleuses, ce qui a transformé ce processus de recrutements en des «transactions frauduleuses», avant que ceux-ci ne se retrouvent à être suspendus dans les conseils élus.