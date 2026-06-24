«Fier d’être au pays du Commandeur des croyants»: l’Ordre de Malte célèbre 40 ans de relations avec le Maroc

À l’occasion du 40ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Ordre souverain de Malte, l’ambassadeur de l’Ordre à Rabat, Julien-Vincent Brunie, a présidé, mardi 23 juin, une cérémonie commémorative réunissant de nombreux ambassadeurs accrédités au Maroc ainsi que des personnalités du monde académique, culturel et associatif.

Cette célébration a été l’occasion de revenir sur quatre décennies de coopération marquées par un engagement constant en faveur de l’action humanitaire, de la santé et de l’accompagnement des populations les plus vulnérables.

Interrogé par Le360, Julien-Vincent Brunie a souligné l’excellence des relations entretenues entre le Royaume et l’Ordre souverain de Malte depuis leur formalisation en 1986. Il a rappelé que cette coopération avait débuté par la mise en place d’un centre de formation aux métiers de l’ambulance et du secours médical avant de s’élargir progressivement à plusieurs domaines de la santé, notamment la prise en charge des maladies rares.

«L’Ordre de Malte a toujours placé les malades et les personnes en situation de précarité au cœur de son action. Ce sont eux que nous considérons comme nos véritables seigneurs. Depuis quarante ans, notre coopération avec le Maroc s’est construite au plus près des populations, en partenariat avec des autorités marocaines qui ont toujours été des interlocuteurs solides et engagés», a déclaré le diplomate.

L’ambassadeur a insisté sur la vocation opérationnelle de l’Ordre souverain de Malte, qui privilégie les actions de terrain et les projets à fort impact social. Il a notamment rappelé que l’institution avait contribué, par le passé, à l’introduction au Maroc des premiers équipements médicaux destinés au traitement chirurgical de la cataracte.

Aujourd’hui, les programmes de coopération se concentrent davantage sur la santé maternelle et infantile, avec un intérêt particulier porté à la néonatologie, à la prise en charge de la douleur chez l’enfant ainsi qu’au transport médicalisé des nouveau-nés prématurés.

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Julien-Vincent Brunie a par ailleurs exprimé sa fierté d’exercer sa mission diplomatique au Maroc, qu’il a qualifié de terre du «Commandeur des croyants», soulignant la profondeur historique et spirituelle du Royaume.

Il a rappelé que l’Ordre souverain de Malte, institution catholique et sujet de droit international doté de la souveraineté, mène depuis près d’un millénaire des actions humanitaires et médicales sans distinction d’origine, de religion ou de condition sociale. «Notre vocation demeure la même depuis près de mille ans: servir les plus fragiles et accompagner les malades, quelles que soient leurs convictions ou leurs appartenances», a-t-il affirmé.

Évoquant les perspectives de cette coopération, l’ambassadeur s’est montré particulièrement optimiste quant à l’évolution du Maroc. Selon lui, les transformations engagées sous la conduite du roi Mohammed VI suscitent l’admiration bien au-delà des frontières du Royaume.

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Le diplomate a notamment salué les progrès réalisés dans le secteur de la santé, citant parmi les projets emblématiques les nouvelles infrastructures hospitalières développées ces dernières années. «Il suffit de regarder le nouveau CHU de Rabat. Beaucoup pensaient qu’un projet d’une telle ampleur était irréalisable. Aujourd’hui, les infrastructures sont là et témoignent des avancées considérables accomplies par le Maroc», a-t-il souligné.

Au terme de son intervention, Julien-Vincent Brunie a réaffirmé la volonté de l’Ordre souverain de Malte de poursuivre et de renforcer ce partenariat de longue date avec le Royaume, au service des populations et des grands enjeux de solidarité et de santé publique.