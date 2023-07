Fête du Trône: l’Ordre de Malte et la Corée du Sud font un don d’équipements médicaux au Maroc

Cette annonce a été faite, dans la soirée de vendredi à Rabat, par l’ambassadeur de l’Ordre de Malte, Julien-Vincent Brunie, et celui de la Corée du Sud, Keeyong Chung, lors de la célébration de la Fête du Trône et de la Fête nationale de l’Ordre de Malte.

Ces 47 couveuses seront remises au ministère de la Santé et de la Protection sociale, avant leur «déploiement au niveau national», a déclaré l’ambassadeur Julien-Vincent Brunie. Ce dernier a exprimé sa gratitude à l’ambassadeur sud-coréen «pour son précieux soutien et pour le financement» de cette opération, qui s’est chiffré à 3,5 millions de dirhams.

Dans un communiqué, l’Ordre de Malte estime que le Maroc «présente un besoin particulier dans le domaine de la néonatologie», puisqu’entre «60.000 et 70.000 naissances chaque année requièrent une assistance spéciale».

Le même communiqué rappelle que les relations bilatérales entre l’Ordre de Malte et le Royaume du Maroc remontent à 1986. «La ligne d’action de l’Ordre porte sur la néonatologie et la santé mère-enfant», aux côtés de deux autres causes, en l’occurrence la lutte contre la douleur chez l’enfant hospitalisé et contre l’exclusion due au handicap.

D’autre part, Keeyong Chung, ambassadeur de Corée du Sud, a estimé que ce don médical coïncide avec le 60ème anniversaire des relations bilatérales entre son pays et le Royaume. Après avoir donné un aperçu historique sur ces relations, le diplomate a émis l’espoir de voir la coopération économique entre les deux pays connaître une nouvelle dynamique.

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s’est élevé à quelque 400 millions de dollars, soit moins de 1% du total des exportations de la Corée du Sud dans le monde.