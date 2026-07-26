Entretien. Maroc-Thaïlande: des relations promises à un nouvel élan, selon l’ambassadeur Fabio Chinda

L’ambassadeur de Thaïlande à Rabat, Fabio Chinda, prévoit des relations plus dynamiques et plus solides entre son pays et le Maroc dans un proche avenir.

Lors d’un entretien avec Le360, le diplomate thaïlandais a exprimé son souhait de voir les relations bilatérales se consolider dans plusieurs domaines, notamment politique, économique, commercial et touristique. Fabio Chinda s’exprimait à l’occasion de l’organisation, par son ambassade, du bazar de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

«Les bons rapports maroco-thaïlandais existent depuis 40 ans déjà», a-t-il affirmé, avant d’émettre le vœu de les voir se renforcer davantage dans les années à venir.

Sur le volet des échanges commerciaux, le diplomate a toutefois regretté que leur niveau ne reflète pas encore la qualité des relations politiques entre les deux pays. «En termes de commerce, les échanges bilatéraux tournent autour de 150 millions de dollars, ce qui n’est pas beaucoup, mais depuis que je suis ici, la dynamique de la relation entre nous s’améliore considérablement», a-t-il noté.

Fabio Chinda a ajouté qu’il espère «très bientôt développer davantage ces échanges commerciaux». Les exportations de la Thaïlande vers le Maroc sont principalement constituées de voitures, de pièces détachées automobiles, de véhicules, notamment des camionnettes d’une tonne, de climatiseurs, ainsi que de caoutchouc et de certains produits chimiques.

Le Maroc vend, pour sa part, à la Thaïlande du phosphate, des engrais, certains produits chimiques et quelques produits textiles, a indiqué l’ambassadeur. Selon lui, «nous cherchons encore d’autres opportunités d’achats auprès du Maroc, et inversement, du Maroc vers la Thaïlande».

Lire aussi : Les Marocains exonérés de visa pour se rendre en Thaïlande, à partir du 1er juin

«Mais je suis très confiant que nous puissions trouver de plus en plus d’opportunités commerciales entre nous», a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur thaïlandais s’est par ailleurs félicité de l’augmentation du nombre de touristes marocains qui visitent chaque année son pays. «Désormais, les Marocains connaissent mieux la Thaïlande qu’auparavant, ce qui est une bonne chose et, d’après les retours que nous avons, plus de la moitié cherchent à y retourner», a-t-il affirmé.

Il s’agit, selon lui, de visites récurrentes en Thaïlande. «Nous sommes très heureux d’entendre cela, et ravis que les Marocains aiment notre pays», a ajouté le diplomate.

À propos du bazar de l’ASEAN, Fabio Chinda a rappelé que cet événement a célébré à Rabat le 59e anniversaire de la création de l’organisation régionale. «Nous organisons ce Bazar de l’ASEAN, que nous avions déjà fait l’année dernière avec beaucoup de succès, parce que nous avons une très belle ambassade ici, l’emplacement est très bon et le lieu est particulièrement bien équipé pour montrer les diversités culturelles de nos régions», a conclu l’ambassadeur.

Entre diplomatie, commerce, tourisme et coopération culturelle, Rabat et Bangkok disposent encore d’une large marge de progression. Pour l’ambassadeur Fabio Chinda, les relations maroco-thaïlandaises reposent déjà sur quatre décennies de bons rapports, mais leur potentiel économique et humain reste appelé à se développer davantage.