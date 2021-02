© Copyright : DR

kiosque360. Au Parlement, le ministre de l'Intérieur a remis les pendules à l'heure sur la question de l'organisation des prochaines échéances électorales et du rôle joué par son ministère dans le processus.

Six lois électorales sont actuellement en discussion au Parlement. Les débats sont houleux au sujet de ces textes qui vont régir les prochaines élections législatives au point que certains partis politiques accusent le ministère de l'Intérieur de partialité. Des accusations qui n'ont pas laissé indifférent le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.

Ce dernier a profité de sa présence au Parlement dans le cadre de l'examen de ces lois pour mettre les points sur les i. Selon le journal Al Ahdath Al Maghribria, dans son édition du vendredi 26 février, Laftit a complètement réfuté l'accusation selon laquelle son ministère interfère dans les élections.

Il a assuré que le ministère de l'Intérieur, d'une part joue un rôle de médiation pour rapprocher les points de vue entre les partis et d'autre part, veille au bon déroulement des élections. Dans le même ordre d'idées, le ministre a pris l'engagement que son département observera la neutralité lors des prochaines législatives et qu'il n'interviendra que dans le cadre des lois en vigueur afin d'assurer la sécurité et la crédibilité de l'opération électorale.

Par ailleurs, rapporte le journal, le ministre n'a pas mâché ses mots en s'adressant aux parlementaires pour les appeler à cesser d'accuser le ministère de l'Intérieur d'intervenir et de pervertir l'opération électorale. "Arrêtez vos jérémiades et arrêtez de répéter toujours le même discours à l'approche de chaque échéance électorale", leur a-t-il dit.

"Je le dis et le redis, le ministère de l'Intérieur n'est pas intervenu dans les propositions des partis politiques. Ce dont vous conviendrez entre vous, nous l'appliquerons. Et comme je l'ai dit aux secrétaires généraux de vos partis, notre rôle s'est limité à la rédaction juridique de vos propositions", a ajouté le ministre en réponse aux parlementaires. Le journal avance qu'Abdelouafi Laftit a assuré encore une fois que son département reste à équidistance de tous les partis politiques sans distinction entre eux.