Politique

Dix présidents de communes interdits de quitter le territoire

Une interdiction de quitter le territoire aurait été prononcée à l’encontre de présidents de communes, de parlementaires, d’architectes et de fonctionnaires, soupçonnés d’être mêlés à des affaires de corruption actuellement examinées par les autorités judiciaires.. (A.Et-Tahiry/Le360)

Revue de presse Des présidents de communes, des parlementaires, des responsables de certains bureaux d’études, des architectes, des fonctionnaires et des entrepreneurs seraient interdits de quitter le territoire national pour leur implication dans des affaires de corruption en cours d’instruction. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/10/2025 à 19h13

Les juges d’instruction près les Chambres criminelles des Cours d’appel de Fès, Marrakech et Rabat, chargées des crimes financiers, sont à pied d’œuvre pour démêler les écheveaux complexes relatifs notamment à la mauvaise gestion, à la dilapidation des deniers publics et à la corruption, impliquant des parlementaires, des présidents de communes, des élus, des fonctionnaires communaux et des entrepreneurs.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 23 octobre, «la décision de fermeture des frontières a été prise, juste avant l’ouverture de la session d’automne du Parlement, à l’encontre de plus de dix présidents de communes, dont d’anciens et actuels parlementaires». L’interdiction de quitter le territoire national était ferme, même pour des raisons médicales, précisent les sources du quotidien.

Toutefois, révèle le quotidien, «un parlementaire d’un parti politique de l’alliance gouvernementale a fait exception, en étant autorisé à se rendre dans le sud de l’Espagne pour un rendez-vous médical, mais juste après son retour, il s’est présenté devant le juge d’instruction pour lui remettre son passeport, qui lui avait été retiré dans le cadre de l’enquête ouverte à propos de la falsification de documents relatifs à la création d’une école privée».

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, poursuit le quotidien, «les présidents d’une commune et d’un conseil préfectoral seraient interdits de quitter le territoire national, à la suite d’une décision prise à leur encontre par la magistrate chargée de l’instruction près la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat, chargée des crimes financiers».

En plus des présidents de communes et des parlementaires, indiquent les mêmes sources, des mesures d’interdiction de quitter le territoire national seraient également prises à l’encontre des responsables de certains bureaux d’études, des architectes, des fonctionnaires et des entrepreneurs.

En attendant l’ouverture de l’enquête approfondie par les juges d’instruction compétents dans les affaires qui les concernent, les sources du quotidien font remarquer que «leurs partis politiques auraient refusé de mandater des avocats pour les défendre, en raison de la nature des chefs d’accusation retenus contre eux et de la sensibilité de la conjoncture ponctuée par le discours de la moralisation de la vie politique et parlementaire».

Par La Rédaction
Le 22/10/2025 à 19h13

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Des présidents de communes renvoyés devant la justice

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Extorsion de fonds: l'Intérieur enquête sur des présidents de communes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Justice: des présidents de communes sur la sellette

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Urbanisme: des présidents de communes dans le collimateur de l'Intérieur

Articles les plus lus

1
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
2
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
3
Deux morts dans l’effondrement d’une maison à Derb Rmad à Casablanca: les riverains témoignent
4
Dix ans après la visite royale, la Faculté de médecine de Laâyoune révolutionne l’enseignement supérieur au Sahara
5
Sur instructions du Roi, accueil triomphal mercredi à Rabat pour les Champions du monde U20
6
Sahara: entre pirouettes et panique, Alger et le Polisario bidouillent une «proposition élargie»
7
«Je salue l’exploit du Maroc»: la directrice de l’UNESCO félicite les Lionceaux de l’Atlas après leur triomphe au Mondial U20
8
Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé
Revues de presse

Voir plus