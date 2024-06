Diplomatie: le Maroc et la Slovénie conviennent d’ouvrir des ambassades à Ljubljana et à Rabat

Tanja Fajon, vice-première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le 11 juin à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

«Nous accueillons avec satisfaction la décision de la Slovénie d’ouvrir une ambassade à Rabat. C’est également l’occasion pour le Royaume d’annoncer sa décision d’ouvrir une ambassade à Ljubljana», a déclaré Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Au terme de ces entretiens, le ministre marocain a exprimé le souhait de voir «les deux ambassades s’ouvrir au début de 2025, au plus tard». Et de préciser que les relations bilatérales se sont développées durant ces dix dernières années. L’ouverture des ambassades des deux pays au Maroc et en Slovénie en 2025 contribuera «à donner un nouvel élan aux liens bilatéraux qui existent depuis 30 ans et renforcer le dialogue politique entre les deux parties».

Ces rapports, selon lui, ont toujours été basés sur «le respect mutuel et sur le partenariat fructueux». « Le roi Mohammed VI a toujours appelé à la diversification des partenariats du Maroc à l’intérieur de l’Union européenne et les relations avec la Slovénie s’inscrivent dans le cadre de cette diversification», a déclaré le ministre marocain. Ce dernier a salué le fait que la Slovénie soit «parmi les partenaires crédibles du Maroc».

D’après Nasser Bourita, les deux capitales partagent «une convergence de vues sur le plan régional et international, notamment au niveau des rencontres multilatérales et de la concertation consolidée». Mais sur le plan économique, il a regretté l’insuffisance des échanges en suggérant de «développer le potentiel industriel dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie et de la sécurité alimentaire». Le ministre des Affaires étrangères a en outre proposé de réunir un forum dédié aux hommes d’affaires des deux pays.

Quant à la ministre slovaque, également vice-première ministre, elle a exprimé la volonté de son pays de développer ses relations bilatérales avec le Maroc avant d’évoquer le règlement du différend autour du Sahara marocain sur la base de l’initiative de l’autonomie et de la souveraineté marocaine.

À cet égard, a-t-elle affirmé, la Slovénie salue le plan marocain d’autonomie comme «une bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle» au différend régional autour du Sahara marocain, sous les auspices du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel.

La ministre s’est en outre félicitée des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis, à la question du Sahara marocain, souligne-t-on dans le communiqué conjoint.