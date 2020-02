Présence en force des femmes et des enfants, lors de ce sit-in de protestation.

Pas moins de 100 «réfugiés» sahraouis, issus de la tribu Tidrarine, ont repris, hier dimanche 23 février, leurs actions de protestation contre l’implication de cadres du polisario dans l’évasion de la prison de sinistre réputation «Dhaibia», de deux assassins notoires.

Nouveau tour de chauffe chez la tribu Oulad Tidrarine, qui a repris, hier dimanche 23 février, ses sit-on devant le siège du polisario à Rabouni, en protestation contre l’implication de cadres séparatistes dans l’évasion de deux détenus mis en cause dans le meurtre d’un membre de leur tribu, feu Ould Ould Boukhari Bamba.

Selon les sources de Le360, pas moins de 100 personnes se sont rassemblées devant le siège du «secrétariat général» du front polisario, pour protester contre la fuite de la prison de sinistre mémoire «Dhaibia», le 12 novembre 2013 et le 10 janvier 2020, des détenus Iddih Ould Mohamed Lagdhaf et Didi Ould Othman Bamba, au préjudice du défunt, ancien commerçant au camp dit «Smara», de sa famille éplorée, et de la tribu des «Oulad Tidrarine» tout entière.

Lors de ce rassemblement, les manifestants ont réclamé une enquête pour déterminer les responsables de cette libération manquillée en "évasion".

Parallèlement à ce rassemblement, 20 femmes originaires de la même tribu, accompagnées de leurs enfants, se sont attroupées à proximité des tentes dressées par le polisario pour la commémoration du soi-disant «44e anniversaire de la proclamation de la "rasd"», au niveau de la «daïra Aghouinit» au camp dit «Aousserd», avant de se disperser en début d’après-midi.