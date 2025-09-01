Défense nationale: le général de brigade Abdellah Boutrig nommé à la tête de la DGSSI

Ingénieur de formation de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) et lauréat de l’Académie royale militaire de Meknès (promotion 1987), Abdellah Boutrig est également titulaire du diplôme du cours d’État-major, du Cours supérieur de défense, ainsi que d’un master en sécurité et défense du Collège royal des études militaires supérieures, précise un communiqué de la DGSSI qui annonce cette nomination.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de directeur de l’assistance, de la formation, du contrôle et de l’expertise à la DGSSI, avant d’exercer les fonctions d’inspecteur adjoint des transmissions des Forces armées royales.

«Cette décision s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par le Royaume du Maroc en matière de cybersécurité, et vient renforcer son engagement à assurer la sécurisation et la protection du cyberespace national, en tant qu’enjeu stratégique pour la transition numérique», indique le communiqué.