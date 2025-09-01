Politique

Défense nationale: le général de brigade Abdellah Boutrig nommé à la tête de la DGSSI

Le général de brigade Abdellah Boutrig, directeur général de la DGSSI.

Le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat major général des Forces armées royales, a nommé le général de brigade Abdellah Boutrig au poste de directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI).

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 12h58

Ingénieur de formation de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) et lauréat de l’Académie royale militaire de Meknès (promotion 1987), Abdellah Boutrig est également titulaire du diplôme du cours d’État-major, du Cours supérieur de défense, ainsi que d’un master en sécurité et défense du Collège royal des études militaires supérieures, précise un communiqué de la DGSSI qui annonce cette nomination.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de directeur de l’assistance, de la formation, du contrôle et de l’expertise à la DGSSI, avant d’exercer les fonctions d’inspecteur adjoint des transmissions des Forces armées royales.

«Cette décision s’inscrit dans la continuité des efforts consentis par le Royaume du Maroc en matière de cybersécurité, et vient renforcer son engagement à assurer la sécurisation et la protection du cyberespace national, en tant qu’enjeu stratégique pour la transition numérique», indique le communiqué.

#système d'information#cybersécurité#FAR#Défense

