Défense des consommateurs: dénonciation du non-remboursement de la police d’assurance, en cas de refus de visa Schengen

Les bureaux chargés de la sous-traitance du traitement des dossiers des demandeurs de visas pour les pays de l’espace Schengen font encore une fois l’objet de discussions, cette fois-ci en ce qui concerne les demandes de remboursement des frais d’assurance et des droits de visas, en cas de refus d’accès à l’espace Schengen.

La Fédération nationale des associations de consommateurs (FNAC) appelle les autorités compétentes à faire face à des «pratiques injustes et inacceptables» adoptées par les compagnies d’assurance, qui refusent de rembourser les frais de la police d’assurance pour un séjour pour l’Europe, en cas de refus de l’octroi d’un visa visa Schengen.

La FNAC juge «cette situation préoccupante, sachant que l’assurance voyage constitue une condition obligatoire pour obtenir le visa Schengen obligeant ainsi les postulants à engager des dépenses supplémentaires sans aucune garantie de remboursement en cas de refus», relaie Al Akhbar de ce lundi 1er juillet.

La FNAC appelle donc les autorités publiques à mettre fin à ces pratiques inacceptables, qui contraignent les Marocains à s’acquitter d’un service dont ils ne peuvent pas bénéficier, sans aucune garantie de remboursement.

La FNAC demande aussi aux «compagnies d’assurance d’adopter des pratiques plus justes, qui respectent les droits des consommateurs, tout en incitant l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) à sortir de son silence, et à fournir des réponses claires à ce problème pressant».

La Fédération de défense des droits des consommateurs a de plus souligné que pour obtenir un visa Schengen, il est nécessaire pour les Marocains d’obtenir une assurance voyage, qui couvre l’ensemble de la période de leur séjour prévu en Europe.

La FNAC estime à ce propos que «cette pratique n’est pas seulement injuste, mais peut être considérée comme un enrichissement indû et une violation des engagements éthiques et moraux envers les consommateurs», et révèle, par ailleurs, que la Délégation de l’Union européenne (UE) l’a informée que les compagnies d’assurance peuvent rembourser la prime à la présentation de l’avis de refus de visa, relaie Al Akhbar.

La Délégation précise à cet égard que «ce service est bien appliqué à l’intérieur de l’UE par les compagnies d’assurance. C’est ainsi qu’en cas de refus de visa, il est courant de rembourser le coût de l’assurance voyage, y compris dans certains pays arabes comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ainsi, que dans des pays africains comme l’Afrique du Sud et le Nigeria».

Il est nécessaire que les compagnies d’assurance marocaines adoptent des pratiques similaires pour garantir l’équité et la justice aux demandeurs de visa, a conclu la délégation de l’UE.