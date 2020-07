© Copyright : DR

Le gouvernement annonce le passage du Maroc à la troisième phase de déconfinement à partir de ce dimanche 19 juillet à minuit.

Cette décision entre en vigueur dans le cadre de l’allègement par le Royaume des mesures de confinement instituées pour limiter la propagation du coronavirus. Dans les détails, il s’agit des mesures suivantes:

- permettre aux structures hôtelières d’utiliser 100% de leurs capacités d’accueil, en ne dépassant pas 50% de leurs capacités dans les espaces communs (restaurants, piscines, salles de sports…).

- Permettre aux véhicules de transport public, à l’intérieur des villes mais aussi entre les villes, d’exploiter 75% de leurs capacités.

- Autoriser la tenue de manifestations sportives sans public.

- Permettre les rassemblements ne dépassant pas 20 personnes.

- Réouverture des centres culturels, bibliothèques, musées dans la limite de 50% de leurs capacités d’accueil.

Le gouvernement a également décide de maintenir les autres restrictions de précaution mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (interdiction des festivités, fêtes de mariages, cinémas, piscines publiques, funérailles, etc.), indique le communiqué.

Afin de réussir la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement "incite fortement et recommande à tous les citoyennes et citoyens de continuer à respecter totalement et rigoureusement" l'ensemble des mesures préventives adoptées par les autorités sanitaires, notamment en raison des risques sanitaires liés à la période estivale et aux célébrations de l'Aïd Al-Adha.

Il sera procédé comme précédemment à la fermeture de tous les quartiers résidentiels ou zones constituant de nouveaux foyers épidémiques, leur accès sera restreint et les mesures de contrôle y seront renforcées, a indiqué la même source.

Des mesures similaires seront mises en œuvre dans toutes les unités de production et de services, ainsi que dans des établissements touristiques qui ne respectent pas les règles et le protocole sanitaire en vigueur, a insisté le gouvernement.