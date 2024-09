Couverture sanitaire universelle: un prêt japonais de 1,85 milliard de dirhams au Maroc

Le programme, signé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, et le Représentant résident de l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) au Maroc, Kawabata Tomoyuki, en présence du ministre de la Santé et de la protection Sociale, Khalid Ait Taleb, vise à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle au Maroc.

Ainsi, il s’agit d’améliorer la prestation et la qualité des services de santé et de nutrition maternelle et infantile notamment dans les zones rurales et de renforcer la protection financière sanitaire, contribuant ainsi à promouvoir la stabilité économique et les efforts de développement au Maroc.

S’exprimant à cette occasion, Lekjaa a souligné que cet accord de prêt illustre la solidité et le caractère exemplaire des relations historiques qui lient le Maroc avec le Japon et la JICA.

Dans ce sillage, il a rappelé qu’une quarantaine de projets de développement, couvrant des secteurs clés tels que les infrastructures, l’agriculture et les ports, unissent les deux pays, renforçant ainsi leur coopération durable et fructueuse.

Lekjaa a, en outre, souligné que cet accord se distingue par son importance particulière, en apportant un soutien financier à une réforme majeure qui figure parmi les priorités de l’agenda de l’Exécutif.

Dans cette même veine, Ait Taleb a indiqué que cette signature arrive à point nommé, réaffirmant l’engagement ferme du ministère à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés.

Pour sa part, Kuramitsu a soulevé que la JICA et le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale ont convenu d’une matrice de politiques de santé qui font l’objet de ce prêt, dont notamment la généralisation de la couverture universelle de santé et l’amélioration quantitative et qualitative des services liés à la santé maternelle-infantile et à la nutrition.

De son côté, Kawabata a fait savoir que la JICA ne ménagera aucun effort pour appuyer le ministère de la Santé et de la Protection sociale afin de concrétiser les actions ciblées de ce programme et contribuer ainsi à l’attente des objectifs tracés dans le cadre du chantier Royal.

Le programme de Politique de Développement pour l’atteinte de la CSU est en parfaite adéquation avec les cadres de référence et les stratégies du secteur de la santé, à savoir le plan santé 2025, la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale, et les axes phares du Nouveau modèle de développement, en l’occurrence l’axe n°2 «Des services de santé de qualité et à la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens» et l’axe n°3 «Assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience et l’inclusion et matérialise la solidarité entre citoyens» et ses cibles à l’horizon 2035.