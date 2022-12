© Copyright : DR

L’efficacité et la diligence des services de sécurité marocains n’étant plus à prouver, la DGSN a été sollicitée dans nombre d’opérations à l’international. De nombreux accords pour le renforcement du partenariat sécuritaire, notamment avec les Etats-Unis et les Pays-Bas, ont également été conclus. Round-up.

L’action de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) au cours de l’année 2022, ce sont également de nombreuses interventions à l’échelle internationale tendant à renforcer la place stratégique qu’occupent nos services de sécurité dans la gestion de certains dossiers en lien notamment avec le crime organisé et le terrorisme.

Le bilan 2022 de la DGSN fait ressortir que l'année en cours a été marquée par la reprise complète des opérations de coopération sécuritaire internationale, après la levée des mesures de prévention imposées à cause de la pandémie sanitaire, ce qui a permis de retrouver un niveau avancé de la coopération opérationnelle et d'assistance technique.

Le pôle de la coopération policière internationale de la DGSN a traité 5.800 dossiers et demandes d'informations, soit une augmentation de 24% par rapport à 2021 et de plus de 40% par rapport à l'année précédente.

En 2022, les services de la Sûreté nationale ont pris part à l'exécution de cinq opérations sécuritaires multipartites en coordination avec le secrétariat général d'Interpol, portant principalement sur la lutte contre le trafic des produits pharmaceutiques et leur mise en vente via les plateformes de communication et le commerce illégal d’œuvres artistiques et culturelles, d'animaux et de plantes sauvages, ainsi que d'une autre opération conjointe visant la lutte contre la gestion insouciante, irrationnelle ou criminelle des déchets médicaux, outre le déploiement de deux opérations de livraison surveillées de drogues avec le concours des autorités italiennes dans le cadre de l'ouverture sur de nouveaux partenaires, et ce, après que la coopération dans le domaine fut limitée à la France et à l'Espagne au cours de l'année écoulée.

Etats-Unis: un partenariat exemplaire

De nombreux accords et partenariats avec les institutions policières de pays étrangers ont également été conclus cette année. Ils se sont matérialisés par le renforcement du partenariat sécuritaire stratégique avec les agences d'application de la loi aux États-Unis, notamment en matière d'échange d'expertises, d'assistance technique et de formation avancée dans divers domaines sécuritaires, lequel s'est manifesté par un échange de visites entre les responsables sécuritaires marocains et américains, le renforcement des sessions de formation et la diversification de la coopération opérationnelle, ce qui a permis l'interpellation par les services de la Sûreté nationale de trois ressortissants étrangers recherchés pour crimes graves par les autorités judiciaires américaines.

Dans le même contexte, la DGSN a conclu une lettre d’intention avec le directeur de la police des Pays-Bas pour tirer vers le haut le niveau de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, ainsi qu’un accord-cadre de coopération avec la police fédérale allemande touchant à divers domaines de sécurité.

119 individus recherchés à l’échelle internationale arrêtés

La DGSN a également œuvré pour le renforcement de la coopération et de la coordination en matière de sécurité avec les pays frères et voisins, en particulier l'Espagne, la Mauritanie et la police d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

Sur le plan opérationnel, le Bureau central national (Interpol Rabat) a pris des mesures d’exécution de 143 commissions rogatoires internationales et a rendu publics 106 mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de personnes recherchées. Ces mandats d’arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires marocaines ont abouti à l’interpellation de 119 individus recherchés à l’échelle internationale, dont 71 citoyens marocains interpellés à l’étranger.

Le Bureau central national a également émis 3.362 avis de recherche au niveau national suite aux notices rouges émanant d’Interpol et aux mandats d’arrêt émis par les autorités compétentes dans les autres pays. Il a, aussi, diffusé 380 avis de recherche émanant des services de police des pays arabes et publié 2.169 mandats pour mettre fin à des recherches à l’international et 347 mandats pour mettre fin à des avis de recherche émis au niveau arabe. Autant dire que face à des menaces de plus en plus globales, la DGSN privilégie désormais des actions communes et concertées et se positionne comme un acteur de référence dans l’échiquier sécuritaire international.