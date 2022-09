© Copyright : DR

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a interpellé, ce jeudi 29 septembre 2022 à Casablanca, un extrémiste, partisan de Daech, pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public.

Agé de 29 ans, le présumé extrémiste a été interpellé au cours d'une opération sécuritaire menée par une brigade de la force spéciale de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Les perquisitions menées ont permis de saisir des équipements et des dispositifs informatiques, dont des supports numériques, des téléphones portables, des cartes SIM, une unité centrale et deux ordinateurs portables, annonce, dans un communiqué, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les objets saisis ont été mis à la disposition des laboratoires de la police scientifique et technique, pour une expertise numérique et technique.

L'interpellation de ce suspect est le résultat d'une coopération et d'une coordination étroites entre la DGST et les services de renseignements américains, une opération conjointe qui a permis d'identifier l'intéressé, et de dévoiler son projet terroriste, précise le BCIJ.

Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect cherchait des voies sûres pour rejoindre des organisations terroristes, dont en Afrique subsaharienne, en Syrie et en Irak. Il a également procédé à des visites pour identifier certains points d'observation de sécurité, dans le but de les cibler.

Le suspect a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin de savoir précisément l'ensemble des activités extrémistes qui lui sont imputées, d'identifier ses liens éventuels avec des organisations terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, et de déterminer tous les contours du projet terroriste qu’il préparait et comptait commettre sur le territoire national.

Cette opération sécuritaire reflète une fois encore l'importance de la coopération bilatérale, conjointe et avancée avec les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, conclut le communiqué du BCIJ.