Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale annonce l’arrestation d’un individu de 36 ans, partisan de l’organisation Daech, pour son implication présumée dans une tentative de meurtre avec préméditation dans le cadre d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public.

Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect a tenté de tuer une personne avec laquelle il vit dans un chantier de construction, au motif qu’elle violait les enseignements de la religion. Le mis en cause a ainsi utilisé une machine à percer, qui projette des clous par pression, ce qui a entraîné des blessures au niveau du cou de la victime.

Aussitôt informées, des patrouilles de police sont intervenues d’urgence sur les lieux du crime. Le mis en cause a tenté de s'échapper et de sauter du premier étage du chantier de construction, situé dans le quartier Bouhout, à Béni Makada, avant qu'il ne soit arrêté.

Les perquisitions effectuées à l'intérieur de la pièce occupée par le suspect ont abouti à la saisie de quatre armes blanches de différentes tailles, d'un fusil artisanal, de la machine à percer, qui a été utilisée par le mis en cause lors de son attaque, d'un étui en cuir pour pistolets individuels, de neuf pièces de fer tranchantes, d'un drapeau de Daech et de manuscrits à caractère extrémiste.

Ces perquisitions ont permis aussi de saisir trois cartes de mémoires de stockage numérique, trois caméras, deux batteries de téléphone, ainsi qu'un téléphone portable.

Ces objets seront mis à la disposition des laboratoires de la police scientifique et technique pour une expertise numérique et technique.

En application des instructions du Parquet chargé des questions de terrorisme et d'extrémisme, l'instruction de cette affaire a été confiée au Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST), afin d’identifier les liens éventuels du mis en cause avec les organisations terroristes et déterminer tous les contours du projet terroriste qu’il préparait.