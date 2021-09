Conseils élus: le RNI, le PAM et le PI scellent une alliance globale

Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, Aziz Akhannouch, président du RNI, et Nizar Baraka, secrétaire général de l'Istiqlal.

© Copyright : Le360 (photomontage)

Le RNI, le PAM et l’Istiqlal ont annoncé, ce vendredi 17 septembre, une alliance transversale et globale au niveau des conseils élus: conseils régionaux, mairies et conseils communaux. Cette alliance devrait guider la formation du prochain gouvernement.

Cette alliance laisse déjà présager la configuration du prochain gouvernement. Dans la matinée de ce vendredi 17 septembre, le RNI, le PAM et le PI ont diffusé un communiqué annonçant leur alliance tripartite, qui va guider l’élection des bureaux des conseils élus: conseils régionaux, conseils communaux et mairies. Les trois partis évoquent leur souci de renforcer de cette manière la moralisation de la vie politique en total respect de la volonté populaire exprimée par les urnes, le 8 septembre dernier. Très concrètement, les trois partis appellent à la formation de majorités dans tous les conseils élus. Sur un ton ferme, les trois partis mettent en garde leurs élus quant à un non-respect des termes de cette alliance. Vidéo. Élections 2021: un politologue analyse les résultats et évoque les possibles alliances du RNI Mbarka Bouaida, ex-présidente de la région de Guelmim-Oued Noun, en est la première bénéficiaire. Juste après le communiqué annonçant cette alliance, un autre communiqué commun appelle les élus de cette région à voter pour reconduire Mbarka Bouaida à la tête du conseil régional. La première lecture qu'il est possible de faire de cette alliance est qu’elle renseigne, de manière claire, sur la configuration du prochain Exécutif, même si aucune allusion n’a encore été faite quant à la composition de la future coalition gouvernementale.

Par Mohammed Boudarham