Conseils communaux: les chargés de mission prolifèrent dans l’illégalité totale

«60% des directions et des services au niveau de certaines collectivités territoriales, sont dirigés et gérés par des chargés de mission ou des responsabilités par intérim ou de mandats sans durée déterminée», relève le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 24 et 25 mai.

Et de préciser que «les présidents de commune, qui recourent généralement à ces formules à des fins électorales, gèlent les concours et les entretiens de recrutement régis par le décret n° 2.21.578 du 31 aout 2021, relatif à la nomination aux postes supérieurs dans les administrations des régions, les salaires et les indemnités y afférents».

Dans certaines collectivités territoriales, indiquent les sources du quotidien, «des chefs de service et des responsables sont déchargés et mis à la disposition de la direction des ressources humaines pour céder les places et les postes à d’autres qui sont nommés par intérim jusqu’à nouvel ordre».

Dans certains cas, fait remarquer Assabah, «des présidents annulent et renvoient aux calendes grecques les résultats définitifs des concours, après tout un processus d’annonce, de l’écrit et de l’oral devant des commissions compétentes, puisque les profils retenus en fin de compte ne correspondaient pas à leurs attentes».

D’après le quotidien, des présidents de commune à travers le pays ont surchargé leurs administrations de chargés de mission et de responsables par intérim, leur octroyant des avantages (voiture de service, carburant, téléphone, indemnités) en contournant le décret n° 2.21.578 du 31 août 2021 encadrant les nominations aux postes supérieurs et leurs rémunérations dans les administrations régionales.