Société

Conseil de la ville de Rabat: les projets au cœur de la discorde

Asmaa Rhlalou, du RNI, lors de son élection à la présidence du Conseil de la ville de Rabat, le 24 septembre 2021.

Asmaa Rhlalou, Maire de Rabat. . MAP

Revue de presseLe conseil de la ville de Rabat connaît de vives tensions politiques ces derniers temps. Une série de projets d’aménagement, pourtant essentiels, cristallise les dissensions entre majorité et opposition, suscitant des interrogations sur la transparence, la participation citoyenne et la priorisation des chantiers urbains. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 30/09/2025 à 19h27

Le conseil de la ville de Rabat traverse une période de turbulences, marquée par une controverse grandissante autour de plusieurs projets d’envergure. Ces derniers alimentent un débat particulièrement houleux entre les conseillers de la majorité et ceux de l’opposition, créant une fracture au sein de l’assemblée.

«La frange contestataire reproche à l’exécutif communal un double déficit: un manque de transparence dans l’attribution des marchés publics et une communication insuffisante envers les citoyens, pourtant premiers concernés par ces initiatives», rapporte le journal Al Akhbar dans son édition du 1er octobre.

L’opposition a vivement critiqué les conditions d’adoption de projets relatifs à la réhabilitation des quartiers et à la construction d’édifices publics. Pour de nombreux élus, l’absence de données précises sur le coût financier et les délais d’exécution nourrit des interrogations légitimes. Cette défiance est partagée par des acteurs de la société civile, qui dénoncent une faiblesse criante dans la participation des habitants au suivi des projets. Ils affirment que certains chantiers sont lancés sans concertation effective préalable et sans étude d’impact sérieuse sur le tissu urbain.

En témoignent, selon eux, des équipements installés dans des quartiers populaires qui ne répondent aux priorités exprimées par les riverains, que sont l’accès aux infrastructures et aux services essentiels.

Parmi les dossiers les plus épineux figurent la réouverture du marché de gros et la gestion de la fourrière municipale. Des conseillers ont émis de sérieux doutes quant aux critères de sélection des entreprises attributaires, s’interrogeant sur le degré de respect des principes de concurrence loyale et d’égalité des chances.

Même des projets a priori consensuels, comme l’élargissement du réseau d’éclairage public ou la création d’espaces verts, pourtant porteurs d’enjeux écologiques et sociaux majeurs, sont sujets à polémique. «L’opposition estime, en effet, que la priorité devrait être accordée à la réhabilitation des équipements sanitaires et éducatifs, ainsi qu’à la réparation des infrastructures défaillantes dans les quartiers marginalisés», relaie Al Akhbar.

La controverse, dépassant désormais les simples considérations techniques et financières, a pris une tournure résolument politique. Le siège du conseil a été le lieu d’un échange d’accusations sur «l’instrumentalisation des projets à des fins politiques», conduisant certaines voix à appeler, avec insistance, à faire prévaloir l’intérêt général sur les calculs partisans.

Par Hassan Benadad
Le 30/09/2025 à 19h27

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Démolitions au quartier L’Océan: le Conseil de la ville de Rabat au bord de l’implosion

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil de la ville de Rabat: une session d’octobre décisive pour la majorité

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil de la Ville de Rabat: une session ordinaire pour «solder le legs» d’Asmaa Rhlalou

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil de la Ville de Rabat: deux candidats, de la majorité et de l'opposition, pour succéder à Asmaa Rhlalou

Articles les plus lus

1
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
2
Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent
3
Algérie: quand l’odjak des janissaires s’auto-détruit
4
Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med
5
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
6
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida
7
Gad Le Magnifique
8
Rassemblements GenZ212: l’intervention des forces de l’ordre expliquée par un expert sécuritaire
Revues de presse

Voir plus