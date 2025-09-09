Politique

Comme un air de campagne avant l’heure: Akhannouch en tournée à Aïn Sbaa

Aziz Akhannouch

Revue de presseLe chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, lundi dernier, une grande réunion à Aïn Sbaa, cette vaste commune de Casablanca où son parti, le Rassemblement national des indépendants (RNI), avait été totalement laminé lors des élections de 2021. Cette réunion, qui se voulait spontanée ou de dernière minute, avait en réalité été préparée à l’avance et présentait une allure de campagne électorale prématurée. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 09/09/2025 à 20h55

Aziz Akhannouch, chef de file du RNI et de l’actuelle majorité gouvernementale, a organisé, lundi dernier, une réunion regroupant de nombreux militants du parti de la colombe, issus des trois sections locales de Aïn Sbaa-Roches Noires. Des organisations parallèles et d’anciens footballeurs de l’équipe «Nejma» étaient également conviés à la rencontre.

C’est ce qu’annonce le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 10 septembre, en précisant que cette réunion s’est tenue au domicile du coordinateur provincial et membre du bureau politique du parti, Hassan Benomar.

Ce dernier a été chargé de convoquer les militants invités à assister à cette réunion, qui a duré plus d’une heure et demie.

Même si aucun ordre du jour n’a été préalablement communiqué à l’assistance, certains militants étaient au courant de la programmation et de l’objet de cette rencontre depuis plusieurs jours. Ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas d’une activité partisane spontanée, mais d’une réunion préparatoire aux futures échéances électorales sur le plan local, et donc d’une mobilisation avant l’heure.

Assabah rapporte que, dans le grand salon du domicile de Hassan Benomar, ce dernier était assis à côté d’Akhannouch, de même qu’un militant du RNI dont le journal ne cite pas le nom, mais qui serait une grande figure et l’un des doyens du parti, puisqu’il y milite depuis 1984.

Akhannouch a demandé aux militants présents à la réunion de continuer à travailler sous la houlette de Benomar, dont il a loué la grande expérience au sein du parti, du Parlement et de la commune de Aïn Sbaa. Il a également mis en avant les réalisations de son gouvernement au profit de la commune de Aïn Sbaa, notamment dans le domaine social et des infrastructures de proximité, en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI.

Aziz Akhannouch a déclaré devant l’assistance qu’il considère Aïn Sbaa comme son second lieu de naissance, après Tafraout, puisqu’il y a passé une grande partie de sa jeunesse et y a évolué comme gardien de but au sein du club local «Nejma».

Lors de cette réunion, à laquelle n’ont assisté ni Mohamed Boussaid, coordinateur régional du RNI, ni Nabila Rmili, maire RNI de Casablanca, Akhannouch aurait donné son accord à une liste des futurs candidats du parti au niveau de Aïn Sbaa.

